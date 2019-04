Divorcio en Amazon: Jeff Bezos se queda el 75% de la empresa y su mujer 35.600 millones

Jeff Bezos, CEO de Amazon, que controla un 16% de las acciones de la compañía, mantendrá el 75% de sus títulos tras el divorcio. Así lo ha anunciado Mackenzie, la ya exmujer de Bezos, en su cuenta de Twitter. Esto le supondrá que su mujer conserve alrededor de 35.600 millones de dólares, pero mantendrá el mismo control sobre el coloso del comercio electrónico.

La fortuna de Bezos, valorada en más de 130.000 millones de dólares, recibirá así un fuerte dentellazo, pero no bajará del puesto número tres de los hombres más ricos del mundo. Estará por detrás sólo de Bill Gates en la lista de multimillonarios de Forbes y, probablemente, se mantendrá por delante de Warren Buffett, con un patrimonio de unos 82.000 millones.

Mackenzie, pieza fundamental en los orígenes de Amazon como ya explicó este periódico, ha explicado que el proceso de divorcio ha finalizado. Además, ha confirmado que ha cedido toda su participación en el Washington Post y en Blue Origin a su exmarido.

En Amazon, Mackenzie ha cedido el poder de voto sobre sus acciones al CEO "para apoyar sus continuas contribuciones con los equipos de estas increíbles compañías", ha publicado.

"Emocionada por mis futuros planes. Agradecida por el pasado, estoy deseando ver qué viene a continuación", ha señalado en el mismo tuit, con el que zanja cualquier polémica sobre el reparto de poder en la compañía.

Cuando la pareja anunció el divorcio, varios analistas se pusieron a especular sobre el divorcio y sus implicaciones económicas. El estado de Washington tiene como norma que en caso de divorcio aquellas propiedades acumuladas durante el matrimonio deben dividirse entre los dos.

Mackenzie, licenciada en filología inglesa en la universidad de Princeton y escritora, explicó en una entrevista a Vogue que, aunque ella no tiene “instinto empresarial”, decidió seguir a su exmarido porque vio “cómo de emocionado estaba” con la idea de vender libros por internet. Una vez establecido el negocio, Mackenzie podría seguir escribiendo, su gran pasión. Hasta hoy ha publicado dos libros: The Testing of Luther Albright (2005) y Traps (2013).

Bezos agradece su apoyo

Por su parte, Jeff Bezos ha agradecido en Twitter el apoyo de su exmujer así como el de familiares y amigos. "Estoy agradecido por su apoyo y su amabilidad en este proceso y estoy deseando empezar una nueva relación como amigos y como 'co-padres", ha dicho Bezos.

"Es una mujer con recursos, brillante y encantadora, aunque nuestros futuros se separen, sé que siempre aprenderé de ella", ha escrito el CEO de Amazon.