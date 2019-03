14 de 15

IAG es otra de las empresas que cuenta con un mayor número de mujeres en su consejo de administración. Estas son Deborah Kerr, María Fernanda Mejía, Dame Marjorie Scardino y Nicola Shaw.

La primera de ellas, Nicola Shaw, es Consejera de IAG desde enero de 2018 y además de ser Consejera de IAG, también lo es de National Grid y de la Asociación Major Projects y es miembro de la Comisión de Auditoría y Riesgo de English Heritage. Anteriormente, fue Consejera Delegada de HS1 y Consejera Ejecutiva de Aer Lingus, entre otras cosas.

María Fernanda Mejía, por su parte, fue nombrada Consejera en febrero de 2014 y actualmente, además del ocupar esta silla en el grupo aéreo, es Vicepresidenta Sénior de The Kellogg Company, presidenta de Kellogg América Latina y Directora Corporativa y miembro del equipo directivo de The Kellogg Company. Anteriormente, Mejía también ocupó otros puestos de relevancia, como la vicepresidencia de Global Personal Care and Corporate Fragance Development de Colgate.

Dame Marhorie Scardino, por otro lado, es Consejera no Ejecutiva desde diciembre de 2013. A lo largo de su trayectoria profesional, fue Consejera Delegada de Pearson y del Grupo The Economist, del que también fue presidenta. Ahora, además de Consejera en IAG, también es Senior Independent Director de Twitter y miembro de distintos consejos de entidades benéficas, entre las que se incluyen The MacArthur Foundation.

Por último, Deborah Kerr es Consejera desde junio de 2018 y actualmente ocupa el mismo cargo en NetApp, Chico’s y Warburg Pincus, entre otras empresas. Anteriormente, ocupó otros puestos de relevancia. Asimismo, fue Vicepresidenta Ejecutiva de SABRE, Consejera de DH Corporation y Vicepresidenta y Directora de Tecnología de HP Enterprise Services, entre otras empresas.