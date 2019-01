La Comunidad al Taxi: "El exterminio de las VTC generaría un conflicto mayor"

El Taxi de Madrid empieza a cambiar la estrategia que han mantenido hasta el momento. En las últimas horas las asociaciones se han reunido y han decidido dar un paso al frente para intentar sentarse con la Comunidad de Madrid e intentar llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga que mantienen desde hace ya ocho días.

El presidente de la Federación Profesioal, Julio Sanz, ha señalado que su propuesta "flexibiliza" sus postulados y confían en alcanzar "una alternativa que sea buena para todos".

A falta de que se cierre el texto definitivo que ultiman los taxistas, la intención es mantener la precontratación horaria para Uber y Cabify. Es decir, que haya que pedirlos con una antelación mínima que fije la Comunidad, y que luego modulen los Ayuntamientos.

Sin embargo, la propuesta de los taxistas no convence al gobierno de la Comunidad de Madrid. Pedro Rollán, vicepresidente autonómico, ha dicho que la Comunidad no legislará "para garantizar el exterminio de las VTC". Rollán no da por buena la precontratación y ha asegurado que no se estudiarán medidas que "lejos de mejorar el entorno generarían un conflicto mayor".

Los taxistas también quieren que se regule la captación de viajeros por parte de los vehículos de VTC. Es decir, evitar que estén deambulando por la ciudad a la espera de contratar un nuevo servicio. Para ello proponen la prohibición de que puedan aparcar en superficie, y que tengan limitado el tiempo de circulación en vacío a 30 minutos.

También abogan porque los coches de Uber y Cabify tengan que efectuar un recorrido mínimo de 5 kilómetros, que se impongan especificaciones técnicas y que el 50% de los vehículos de VTC tengan que librar el fin de semana, así como la obligatoriedad de tener coches de cero emisiones.

Julio Sanz se ha mostrado confiado en que la Comunidad se siente a negociar en las próximas horas dada la "voluntad" que dicen mostrar al rebajar algunas de sus expectativas.

Las protestas del Taxi continúan en la capital este martes. Los taxistas se han manifestado frente a UGT, luego han ido en marcha hasta la sede de Génova del PP y esta tarde se manifestarán en la Puerta del Sol frente a la Comunidad de Madrid.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, también ha tomado la palabra. En su intervención en el foro organizado por el diario Las Provincias en Valencia ha recordado que la regularización del sector del taxi es competencia de la Comunidad y no de Fomento.