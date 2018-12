Tous apuesta por Verone, el Netflix de las joyas

La 'servitización', el proceso que transforma modelos de negocio basados en productos a otros centrados en servicios, ha llegado al mundo de las joyas de la mano de Verone. Esta start-up nace con el objetivo de hacer accesible la joyería a los usuarios permitiendo su disfrute sin necesidad de comprarla.

Un modelo novedoso para el sector que ha hecho que todo un gigante como Tous se haga con una participación minoritaria en la empresa. Un proceso que han realizado con Nuclio Venture Builder, la plataforma de creación de nuevos modelos de negocio encabezada por Carlos Blanco.

Verone tiene un modelo similar al de Netflix ya que ofrece diferentes planes de suscripción de uso de joyas a los usuarios. Actualmente la compañía cuenta con cinco opciones de suscripción distintas que van desde los 29 euros al mes hasta los 99 euros al mes.

Del mismo modo, la empresa permite alquilar ocasionalmente una joya con tarifas que oscilan desde el 8% hasta el 10% del precio de la pieza. Como complemento de su oferta, Verone permite a los usuarios tener acceso a precios especiales en sus joyas, por lo que si un cliente quiere quedarse con una pieza puede comprarla con un descuento respecto a su precio de mercado.

Este modelo de negocio ha sido posible gracias a un acuerdo muy novedoso dentro del sector. Verone cuenta con el primer seguro de este tipo para particulares. Un seguro que hasta este momento sólo estaba al alcance de celebrities. Verone ha llegado a un acuerdo con Dufaud, correduría de seguros especializada en joyería que está aliada con firmas alemanas.

Cambio de necesidades del consumidor

Verone está liderada por Luis Feliu de la Penya. Tras muchos años en el mundo de la joyería, vio la posibilidad de revolucionar el sector. "Vemos que hay un cambio de necesidad del consumidor. Cada vez más hay un cambio de consumo. Ya no queremos poseer, queremos utilizar. Nuestros usuarios buscan looks distintos cada semana, no solo cada temporada. Esto nos lleva a lanzar el primer servicio de joyas como servicio, lo que denominamos jewelry as a service".

Para Feliu su servicio no compite con la joyería tradicional sino que la acerca a un público a la que a las marcas tradicionales les está costando llegar. "Queremos hacer accesible a todo el mundo el disfrute de las joyas. A las marcas les cuenta mucho llegar al nativo digital. Nosotros queremos acercarles esa primera experiencia de llevar una joya. Luego ya es decisión de nuestros clientes si les gusta tanto que deciden quedársela".

Respecto a su acuerdo con Tous, Feliu explica como fue el flechazo. "Les gustó tanto el proyecto que quisieron tomar una participación minoritaria. Un apoyo muy importante para nosotros que nos permite que la dirección sea totalmente independiente".

Por último, en cuanto a sus siguientes pasaos el CEO de Verone se muestra claro. "Primero queremos dar a conocer nuestro servicio. Después buscamos que la gente pierda el miedo a llevar joyas de valor. Además, trabajamos para que cada vez entren más marcas en nuestra cartera".