El plan de Toys "R" Us para resucitar: refuerzo 'online' y campaña navideña

Una tienda de Toys "R" Us en Valencia.

Vieron su desaparición más cerca que nunca, pero un grupo de inversores las salvó. Las tiendas de Toys "R" Us en España y Portugal pudieron respirar tranquilas en agosto, cuando la venta de su negocio les garantizó seguir con vida. Todo mientras el imperio Toys "R" Us se hacía añicos en el resto del mundo.

Así, y en medio de una crisis que afectaba a toda la cadena de jugueterías, Toys "R" Us Iberia fue adquirida hace menos de medio año por Green Swan, una firma de inversión portuguesa. Entre los objetivos del nuevo dueño, que se quedó con el 60% del grupo, estaba poner en marcha un "ambicioso proyecto" para mantener todas las tiendas y los puestos de trabajo. La cadena contaba entonces con 51 tiendas en España y 10 en Portugal y una plantilla de 1.300 empleados.

Que un cambio en España era necesario resultaba evidente para los nuevos dueños. No en vano, Toys "R" Us terminó el ejercicio 2017 con unos números rojos de 1,6 millones de euros, aunque recortó sus pérdidas cerca de un 17%. Por otra parte, tampoco fue un buen año en lo que a ventas se refiere. La cadena de jugueterías registró una facturación de 198 millones, que suponían una caída del 5,2% respecto al ejercicio anterior. Pero, ¿qué tipo de cambio?

La campaña de Navidad, determinante

Lejos de dejar el negocio tal y como estaba, la nueva dirección de Toys "R" Us Iberia, encabezada por Paulo Sousa como consejero delegado, aterrizó con el plan de llevar a cabo nuevas inversiones en la compañía que, entre otras cosas, permitirían renovar las tiendas.

En lo que va de "la nueva" Toys "R" Us, la cadena ha abierto dos tiendas en Madrid -una de ellas en el centro comercial Islazul- y trata de reforzar su venta online, en un momento en el que la competencia con gigantes como Amazon a la hora de vender juguetes es feroz.

No obstante, es en este mes -y parte del siguiente- donde el nuevo equipo se la juega. No es para menos. La campaña de Navidad es para cualquier juguetera el periodo en el que poner a prueba los cambios y tratar de ganar clientes, por lo que Toys "R" Us pretende ganar relevancia en este periodo.

¿Cómo? Jugando donde ganan sus competidores, en el canal online. A comienzos de este mes, la cadena anunció un servicio de reserva de productos -durante 24 horas- destinado a aquellos que quieran encargar con antelación y sin pago por adelantado, habilitado a través de su web.

Con este servicio, y con la renovación de unas tiendas a la que los expertos del sector tildan de "obsoletas", Toys "R" Us tratará de volver a ganar protagonismo para levantar sus cuentas en España, invirtiendo 20 millones en cuatro años para abrir por lo menos 20 tiendas más.