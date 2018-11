Apollo inicia su retirada de Evo con la salida de su hombre fuerte en España

Apollo prepara su salida de Evo Banco para dejar paso a Bankinter como nuevo dueño de la entidad. Aunque el proceso no terminará hasta el primer trimestre de 2019, el primer paso está dado: la salida del consejo de administración del hombre fuerte del fondo en España, Andrés Rubio Abad.

Rubio -que es el primer ejecutivo de Apollo en nuestro país- era hasta ahora consejero y vicepresidente de Evo Banco, cuyo presidente es Jaime Carvajal. Su salida supone el primer paso en la retirada de los miembros del fondo, que mantendrá bajo su órbita a la financiera de la entidad, Evo Finance, y para la que ya está preparando la que será su estructura organizativa.

El adiós de Rubio es la primera salida que se conoce tras la venta a Bankinter el pasado mes de octubre. Una operación por la que la entidad que lidera María Dolores Dancausa se quedará con el negocio bancario y de consumo en Irlanda, Avantcard. ¿El objetivo? Fusionar Evo con su plataforma de ahorro y financiación digital, Coinc.

Fusión de negocios

La consejera delegada de Bankinter, Dolores Dancausa, explicaba en la presentación de los resultados trimestrales que el objetivo es “dar un impulso a la banca de jóvenes”, un mercado que busca una relación con su banco totalmente distinta a la que hasta ahora se venía manteniendo.

Con la unión de ambos negocios Bankinter creará una gran entidad digital con más de 610.000 clientes, 4.000 millones de depósitos, y algo más de 800 millones de euros en hipotecas.

El objetivo es ‘robar’ lo mejor de ambas marcas: el roboadvisor de Coinc y sus hipotecas, las cuentas de ambas, y el asistente de voz y el uso analítico de datos de Evo.

¿Qué nombre se utilizará? Por ahora no se conoce, pero fuentes sindicales explican que a los trabajadores de EVO se les ha garantizado que la marca no se va a perder. Sea como sea, lo que sí dejó claro Dancausa es que su objetivo es que la nueva entidad opere por separado y no esté bajo el paraguas de Bankinter.

El futuro de Evo Finance

Los planes de Bankinter podrán aplicarse a partir del primer trimestre del año, una vez que se hayan recibido las autorizaciones pertinentes. Todavía está por ver también qué ocurrirá con los trabajadores de Evo Banco. Fuentes conocedoras de las negociaciones entre sindicatos y empresa aseguran que siguen sin conocer cuáles son los planes para ellos.

Algunos sindicatos dan por descontado que algunos de los empleados de EVO serán absorbidos por los nuevos dueños, mientras que el resto podría integrarse en EVO Finance, que necesita montar su estructura organizativa.

El objetivo de Apollo, según ha explicado la propia compañía, es que la financiera en España alcance los 1.000 millones de euros en el balance de crédito.

Además, confía en incrementar el número de tarjetas de crédito (actualmente 149.000); incrementar el número de puntos de venta en el que están presentes (4.000 actualmente) y aumentar las líneas de crédito y préstamos personales por encima de los 424.000 que tienen actualmente.