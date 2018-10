El 5G es el 'safety car' para devolver a España a la carrera de la innovación móvil

España y Europa tienen la oportunidad de volver a liderar la innovación móvil gracias al 5G. Como explicó Roberto Sánchez, director general de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información del Ministerio de Economía y Empresas, “estamos en la vuelta de formación detrás del coche de seguridad, esperando el pistoletazo de salida para el desarrollo de esta nueva tecnología. Hemos recuperado una vuelta, pero queda mucho por hacer”.

Ésta fue una de las principales conclusiones del II Foro Oportunidades y retos de las redes 5G para España, organizado por EL ESPAÑOL junto con Cellnex, Fundación Cajasol, Qualcomm y ZTE y que este jueves reunió a representantes de la administración, operadoras de telecomunicaciones y fabricantes, para debatir sobre la implantación que está teniendo ésta tecnología en España, los pasos que se deben seguir y los casos de uso que veremos a medio plazo.

El Foro, que contó con la colaboración de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, Aotec y la Asociación de Internautas, fue inaugurado por Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, quien advirtió del cambio de paradigma que significa la llegada del 5G.

Para Pulido la implantación de esta nueva tecnología -que permitirá desarrollar y masificar el coche conectado, el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial- brinda a España una gran oportunidad de ganar enteros en el mundo de la innovación.

¿Por qué necesitamos el 5G?.

El presidente de Fundación Cajasol recordó que la llegada del 5G creará entre 2,3 a 2,4 millones de puestos de trabajo y 113.000 millones de euros de negocio, un entorno para el que España está preparada gracias a su gran cobertura en fibra óptica y gran desarrollo de sus redes. “Hay un océano para de oportunidades para las empresas. Es un desafío importante que cambiará la vida de las personas”, indicó.

Pero, ¿por qué necesitamos el 5G?. En representación del Gobierno, Roberto Sánchez indicó que sus beneficios vienen por tres vías: equipara la velocidad de la banda ancha móvil a la red fija; es muy fiable, tiene muy baja latencia y impulsa el desarrollo de aplicaciones en tiempo real; y facilita la comunicación máquina a máquina en entornos muy cerrados.

Sánchez también recordó que el Gobierno quiere poner a disposición de las empresas y de las operadoras todas las herramientas necesarias para un gran despliegue. Del mismo modo, advirtió que no se puede desaprovechar la oportunidad del 5G para recuperar el liderazgo de la innovación móvil que se quedó en manos de EEUU y Asia con el 4G.

Para ello desde la Administración se ha puesto en marcha un Plan 5G y ya se han lanzado dos subastas para que las operadoras comiencen con sus primeros desarrollos.

Nuevo Observatorio del 5G

Ahora falta ordenar estas frecuencias para su uso, liberar la banda de 700 Mhz de la TDT para que pueda ser subastada en las próximos meses y se trabaja en el lanzamiento de planes piloto 5G que permitan poner en marcha casos de uso reales. Para ello, se está ultimando un Plan de TDT con ayudas y la próxima semana se abrirá el plazo para optar a los proyectos pilotos de 5G que se publicaron esta semana. También se ha creado un Observatorio del 5G junto con Mobile World Capital y Red.es.

Pero ¿qué piensan las empresas del 5G? En la primera mesa del Foro moderado por el redactor jefe de Empresas y Medios de EL ESPAÑOL, Miguel Ángel Uriondo, operadoras y fabricantes debatieron sobre el cambio radical en el modelo de mercado que representará la llegada de la nueva banda ancha móvil ultrarrápida. Un punto en el que las operadoras piden calma para desarrollar las inversiones y casos de uso para trabajar sobre experiencias reales y los fabricantes quieren despliegue de red para poner en marcha sus aparatos y dispositivos.

Para Eloy Fustero, director de Qualcomm, las comunicaciones móviles se han dedicado a conectar a las personas y, gracias al 5G, ahora se interconectará todo lo que nos rodea. No sólo personas con dispositivos, sino también dispositivos con dispositivos.

Fustero reconoce que lo primero que va a percibir el usuario será el incremento de la velocidad, pero no es lo único. “Habrá otros tipos de servicios como el coche conectado”.

Casos de uso vs despliegue de red

Fustero indicó que el objetivo de Qualcomm es estar “en el corazón de todos los proyectos y dispositivos” y que para ello ya están trabajando en proyectos de colaboración con fabricantes y operadoras para poder llevar a cabo avances en el ámbito del 5G que beneficien a todos los actores del sector y, en especial, a los usuarios finales.

Manuel Sánchez Malagón, director de Planificación de Red de Orange puso paños fríos, indicando que el gran despliegue de inversión en 4G y fibra óptica aconseja que hay que tomar con cautela el despliegue del 5G. Aprovechó para recordar al Gobierno que se necesita más claridad respecto a los plazos para el uso del espectro que ya han comprado y de la subasta de 700 MHz, la que deberá dar la mayor cobertura territorial al 5G.

Sánchez advirtió que actualmente las redes 4G siguen creciendo en tráfico y que el primer uso del 5G será precisamente descongestionar las actuales redes en uso. Para el experto de la compañía francesa, 2019 será un año para probar la tecnología y para esperar casos de uso, necesarios antes de emprender cualquier despliegue. En resumen, están abiertos a la llegada del 5G, pero con cautela respecto de sus inversiones. Si el 5G implica poner más carriles o lanzar nuevas autopistas, quieren asegurarse de que no invierten en las radiales madrileñas.

Inversiones compartidas

Respecto de las inversiones en 5G, José Antonio Aranda, director de Innovación de Cellnex Telecom, propuso un modelo de compartición de inversiones en 5G. Partiendo de la base que los costes de las licencias deben ser razonables y que los terminales deben tener precios accesibles, Aranda indicó que “se podría reducir el Capex -inversiones de capital que generan beneficios- virtualizando y apostando por la compartición de infraestructuras.”

El 5G es una oportunidad para las operadoras para dar más capacidad, pero también más diversificación y "esto implica inversiones de hasta un 90% más de lo que estamos teniendo a día de hoy". "Y si comenzaran a compartir infraestructuras podríamos tener ahorros de hasta un 40%. Las telecos europeas se podrían ahorrar hasta 200.000 millones de un coste total de 500.000 millones, queremos ser un operador neutro que ayude a las operadoras a que su Capex sea más soportable”, indicó.

Y en relación a los casos de uso, Víctor Pascual, CTO de ZTE España y Portugal, recordó que es difícil emprender estos casos de uso si no hay una red desplegada. “Es como la pescadilla que se muerde la cola”, recordó. Es por ello que apostó por crear un ecosistema favorable para que todos los desarrollos se vayan sucediendo y recordó que en España trabajan con partners y con el Gobierno para tener las herramientas necesarias para poder desplegar dispositivos e innovaciones.

5G en ciudades inteligentes...

Indicó que en China ya se ha puesto la autopista para el desarrollo del 5G, lo que da cuenta de avances reales. Y señaló además que lo importante es abrir paso para que se desarrolle un ecosistema en el que puedan conectarse las cosas con las cosas y que puedan tomar sus propias decisiones.

Ya en la segunda mesa del Foro, administraciones, operadoras y servicios públicos -como el Samur- debatieron sobre los casos de uso del 5G. Para ello, el alcalde de Talavera, Jaime Ramos, relató su experiencia en una de las dos ciudades tecnológicas -la otra es Segovia- elegidas por Telefónica hace un año para que fuesen pilotos de casos de uso reales. Ramos recordó que el objetivo de que el 5G llegue a las ciudades es que hacer mejor, más fácil y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos.

Para ello han pensado los desarrollos en cinco ejes principales: la gobernanza, más allá de los actuales requerimientos del gobierno digital; la economía y no solo aplicada a la empresa sino que a la cultura y al atractivo de la ciudad; el turismo; la movilidad, aplicada en seguridad del conductor y del peatón; y la inclusión social en todos los niveles.

... y en protección civil

Para María Isabel Casado, subdirectora general del Samur y Protección Civil, el 5G solo traerá ventajas para los servicios de emergencia. “El tiempo es corazón y el tiempo es cerebro”, indicó para ejemplificar que cada minuto que se gane con futuras herramientas y dispositivos aplicados será un triunfo. “Necesitamos información que nos permita tomar decisiones de manera muy rápida y todo lo que se gana en tiempo se invierte en salud”.

"Si pudiésemos conocer información en tiempo real nuestros resultados la capacidad de respuesta sería mucho más rápida. Por ello, cualquier herramienta que nos permita ganar tiempo y ganar salud es bienvenido”, señaló.

Finalmente y respecto de los casos de uso, Mercedes Fernández, gerente de Innovación de Telefónica, indicó que estamos en una etapa en la que podemos soñar. En esta línea hizo un llamado a las empresas para que piensen qué les puede dar el 5G. “Podemos empezar a soñar y aterrizar nuestros sueños y podemos avanzar en las ciudades inteligentes" como en Talavera y Segovia, dijo.

No obstante, recordó que nada de esto será posible si no contamos con un ecosistema en el que administración y empresas privadas trabajen en una sola dirección. "El 5G no se desarrollará si no vamos todos juntos”. El guante lo recogió el Alcalde de Talavera que indicó que llevará a instancias públicas la propuesta de coordinar protocolos y establecer estándares únicos de todas las administraciones para facilitar la implantación de fabricantes y operadoras.