Ryanair se prepara para un verano caliente: pilotos y tripulantes de cabina en huelga

Ya es oficial. Ryanair en huelga este verano. Los tripulantes de cabina (TCP) de la aerolínea en España, Italia, Portugal, Bélgica, Alemania y Holanda van a convocar movilizaciones y paros a finales del mes de julio, mientras que los pilotos de Irlanda ya han dicho que pararán el próximo 12 de julio durante 24 horas.

Los TCP todavía no han anunciado las fechas en las que se va a producir, dado que las van a decidir en una reunión que se celebrará este jueves en Bruselas; sin embargo, fuentes cercanas a los sindicatos explican que las fechas se van a fijar en torno a finales de mes y principios de agosto, dado que hay que ajustarse a la legislación de seis países diferentes.

La reclamación esencial de los tripulantes de cabina de los seis países afectados es que deje de aplicarse la legislación laboral irlandesa y, al mismo tiempo, Ryanair reconozca a los sindicatos locales. Algo que, hasta ahora, sólo ha hecho en Reino Unido e Italia. De ahí que, según explican las fuentes sindicales, no se pueda hacer una convocatoria coordinada, ya que evidentemente los trabajadores de Irlanda no van a reclamar que no se aplique la legislación de su país.

Reclaman comprensión

Desde los sindicatos que van a lanzar la convocatoria este jueves, entre los que está USO, entienden que van a generar molestias a los usuarios, pero también piden “comprensión” a los pasajeros por su situación laboral. Recuerdan que el salario está por debajo de los mil euros y, además, tributando bajo legislación irlandesa con lo que ello supone: tributar fuera de España, no cotizar a la Seguridad Social en nuestro país, problemas a la hora de pedir una hipoteca, etc.

Una convocatoria de huelga que llega después de que ayer los sindicatos de Ryanair en Europa y Norte de África se reunieran en Dublín. De allí, por ahora, no ha salido una convocatoria de huelga global, pero sí que avisan de que todo puede ocurrir en los próximos meses. ¿El motivo? Que Ryanair no escucha las reclamaciones que hacen sus trabajadores; de hecho, este coletivo -denominado Tripulantes de Cabina Unidos- sí que apoya las convocatorias nacionales presentadas este jueves.

A nivel mundial los TCP de Ryanair han elaborado una Carta de Demandas para la compañía. Además de cumplir con las legislaciones nacionales de cada país, solicitan que se incrementen los salarios para conseguir una “paga justa acorde al trabajo realizado”, así como una larga lista de mejoras en materia de seguridad y flexiblidad en torno a los cuadrantes de trabajo en la compañía.

Los pilotos, el 12 J

Los pilotos de Ryanair (agrupados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de Irlanda, IALPA) también van a hacer huelga este verano. Será el 12 de julio cuando paren durante 24 horas para reclamar mejoras laborales. Entre otras cosas reclaman tener en cuenta la antigüedad de los pilotos a la hora de, por ejemplo, pedir las vacaciones.

Los convocatoria de los pilotos es calificada como “innecesaria” por Ryanair, que asegura que sólo afectará a poco más del 7% de sus vuelos; asimismo, asegura que comunicará el próximo martes por SMS o email a todos los pasajeros que viajen desde Irlanda si la huelga sigue o no adelante.

De hecho, esta puede ser la primera de una serie de jornadas de huelga de los pilotos de Ryanair, dado que la asociación se ha dado dos semanas más para que sus afiliados decidan qué propuestas quieren elevar a la empresa y, al mismo tiempo, si quieren o no más días de huelga.