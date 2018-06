Rato culpa de sus deudas con Hacienda a la Agencia Tributaria

Rodrigo Rato ha dado un paso adelante para defender su honor tras aparecer en la última lista de morosos de la Agencia Tributaria. Lo ha hecho con un comunicado público en el que argumenta que todo se debe a la situación judicial en la que se encuentra, y que mantiene bloqueados todos sus bienes impidiendo así que pueda hacer frente al pago de sus obligaciones tributarias.

Según el comunicado que ha enviado, Rato explica que desde el año 2015 "todos mis bienes y rentas están embargadas por causa de una denuncia temprana de la AEAT" ante el juzgado 31.

El exvicepresidente continúa explicando que, desde entonces, "y después de 13 informes, la ONIF no ha sido capaz de determinar mi deuda tributaria". Según sus explicaciones se comenzó con una acusación iniciado de 8,5 millones de euros "por cantidades en el extranjero" y ahora "estamos discutiendo por 11.000 euros".

Así que con motivo de esa discusión con la Agencia Tributaria Rato no ha podido hacer frente, sostiene, a sus obligaciones con el fisco. En concreto, dice que "al tener embargadas todas mis rentas y bienes no he podido afianzar una deuda fiscal recurrida ante los tribunales", lo que hace que aparezca en la citada lista.

En concreto, y según el listado publicado hoy la AEAT, el exvicepresidente del Gobierno debe