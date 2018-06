Telefónica presenta O2: su oferta "premium y sencilla" solo con fibra y móvil

Telefónica ha presentado este martes todos los detalles de O2, su segunda marca en España, que comenzará a estar disponible desde el 20 de junio -en pruebas- y a pleno rendimiento desde septiembre. Un paquete de servicios solo de comunicaciones que incluirá fibra óptica y móvil, con el objetivo de competir por los clientes que no demandan productos convergentes y que en los últimos meses se han concentrado en operadores como MásMóvil.

Según ha explicado Pedro Serrahima, director de desarrollo de negocio multimarca en Telefónica, O2 no será la operadora 'de bajo coste' de la compañía ya que su objetivo sólo será competir por clientes distintos que no está fidelizando Movistar y con una propuesta de valor diferente. Un servicio "premium sencillo" con una oferta clara y transparente.

O2 estará dirigida a un cliente que demanda solo comunicaciones, abarcando un espacio no ocupado o "en vías de abandono". O2 apostará por una "relación sencilla y limpia, sin trampas", "un producto sencillo para clientes sencillos", un nicho no cubierto en el mundo actual basado en replicar una política con principios claros como los que implantó Serrahima, durante su etapa en Pepephone.

O2 tendrá solo dos ofertas. Solo móvil por 20 euros (con IVA) y con 20 gigas y llamadas ilimitadas y fibra óptica más móvil con 100 megas simétricos, 20 gigas de móvil y llamadas ilimitadas con 45 euros (con IVA) en zonas no reguladas (grandes ciudades) y 58 euros en zonas reguladas.

Se podrán contratar líneas adicionales y todos los paquetes solo de manera online. En este caso, Telefónica se ha comprometido a compensar a los clientes que estén en las zonas más caras cuando migren hacia la más barata.

De esta manera, la oferta de O2 no será la más barata del mercado ya que su apuesta se centrará en la calidad y en replicar una política con principios claros con un servicio de atención al cliente diferenciado. De hecho Tuenti seguirá existiendo centrada principalmente en clientes jóvenes y con grandes cambios en los próximos meses, según ha adelantado Serrahima. Las tres ofertas -Movistar, O2 y Tuenti- abarcarán por tanto distintos segmentos y clientes objetivos.

El proyecto de lanzamiento de O2, que utilizará las redes de Telefónica tanto en fibra óptica como en 4G- se lleva madurando meses desde la llegada de Emilio Gayo a la presidencia en España y de Pedro Serrahima, el responsable del éxito de Pepephone, fichado precisamente para impulsar nuevas marcas para la operadora.

O2 lleva más de una década ocupando sistemáticamente las primeras posiciones en las clasificaciones de marcas más valiosas de Reino Unido. Es una marca que aporta todo tipo de sentimientos positivos, tiene sentido universal como símbolo del oxígeno, es propiedad de Movistar y en España no estaba presente.

O2 es una marca construida y conocida. Utilizarla puede ahorrar meses de desarrollo de marca y permitirá un lanzamiento mucho más rápido y entrar con toda la artillería desde el primer momento.

El propio Serrahima ha indicado que O2 es una de las mejores marcas del mundo y que representa "lo que nosotros queremos que se vea con el proyecto: oxígeno, esencial, que no molesta y que os ayuda a respirar aunque no lo veamos". "No estamos lanzando un producto, estamos lanzando una filosofía", ha indicado Serrahima.