Sindicatos y patronal, cerca de subir el salario mínimo a 1.000 euros

La patronal y los sindicatos están muy cerca de llegar a un acuerdo de subida salarial para los trabajadores en convenio.Tanto es así que UGT ha convocado para este viernes a su Consejo Confederal para analizar el estado de las negociaciones con las organizaciones empresariales, así como el nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez, según han informado a Europa Press fuentes del sindicato.

El acuerdo podría recoger una subida salarial del 2% más un variable del 1%, así como el establecimiento de manera progresiva de un salario mínimo de convenio de 1.000 euros. En todo caso, Álvarez, que no ha negado este extremo, ha precisado que faltan todavía cosas que concretar para poder cerrar el acuerdo y espera hacerlo en breve.

El líder de UGT ha negado que el acercamiento entre las posiciones de sindicatos y patronal tenga que ver con la llegada del nuevo Gobierno, pues el acuerdo "se viene gestando desde hace tiempo" y ha agradecido a la ya exministra de Empleo, Fátima Báñez, el impulso que dio a las negociaciones.

Así, ha dicho, la nueva ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, se encontrará posiblemente con el "regalo" de tener un acuerdo de negociación colectiva entre sindicatos y empresarios, algo que no fue posible el año pasado.

Los sindicatos no quieren que el acuerdo se limite sólo a cuestiones salariales, sino también a temas como permitir a los trabajadores flexibilidad en la entrada y la salida a su trabajo, bolsas de horas, y establecer que la jornada laboral finalice a las 18.00 horas. "Queremos que todo esto se recoja en los convenios", ha explicado el líder de UGT.

Esperanza ante el nuevo Gobierno

Ante el nuevo Gobierno, Álvarez ha reconocido que "ni se le había pasado por la cabeza" que esto fuera a suceder y ha señalado que la llegada de Pedro Sánchez y sus ministros "ha despertado una gran ilusión y mucha esperanza en el país".

Eso sí, hay algunas cosas de la nueva estructura del Gobierno que no le gustan, como el hecho de que una materia tan importante como Industria se haya repartido por tres Ministerios. En este sentido, Álvarez ha recordado que para UGT es fundamental un pacto de Estado por la industria.

"Y la energía en ese contexto es básica", ha añadido el líder de UGT, que ha advertido de que sería un error estratégico "liquidar" el sector minero y que ha apostado además por mantener la energía nuclear y potenciar las renovables.

Álvarez ha señalado que las nuevas ministras de Trabajo e Industria le parecen "muy competentes" y espera que también sea un Gobierno "de libertades" que, entre cosas, ponga fin a la 'ley mordaza'.

Entre las medidas más urgentes en materia laboral, el líder de UGT ha pedido que se limite la segregación de actividades en las empresas y que vuelva la prevalencia del convenio colectivo sectorial, frente a lo establecido actualmente en la reforma laboral de 2012.

El dirigente sindical ha apuntado que aún no tiene cerrada ninguna reunión con el nuevo presidente del Gobierno, pero espera que "no pase de la semana que viene" porque los trabajadores "no pueden esperar". "El último whatsapp (de Pedro Sánchez) fue que nos vemos pronto", ha dicho el líder de UGT, para quien este Gobierno debe "ponerse el mono de trabajo" desde ya.