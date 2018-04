BBVA cierra la puerta a posibles compras y apuesta por la digitalización

El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, considera que la prioridad de la entidad es la transformación digital "y no las adquisiciones", al tiempo que cree que la cuota de mercado del 15% que tiene BBVA en España representa "una posición de gran fortaleza".

"No tenemos ninguna necesidad de consolidación adicional y no queremos distraernos de nuestro camino", ha señalado el 'número dos' de la entidad presidida por Francisco González en una entrevista en 'Actualidad Económica'.

Torres ha afirmado que la entidad quiere ganar tamaño en todos los países en los que está presente, "donde hay oportunidades de crecimiento orgánico sin necesidad de realizar compras".

Así, ha destacado la presencia del banco en regiones como Texas o México y ha apuntado que en los países en los que la entidad no está presente "hay vías de entrada alternativas a las compras utilizando los canales digitales". "No digo que no vayamos a comprar, sino que es menos probable que antes", añade.

Para Torres, es importante que exista transparencia en la venta de productos financieros, si bien "también lo es mantener la seguridad jurídica en España, porque sería un error que una excesiva litigiosidad o unas exigencias normativas demasiado onerosas impidieran el acceso a los productos financieros a buena parte de la población".

Modelo "híbrido de pensiones"

El consejero delegado de BBVA aboga por que el sistema de pensiones español evolucione hacia un "modelo híbrido", en el que haya "un componente de capitalización cada vez mayor".

En todo caso, opina que "España es un país fuerte y solvente" y que las reformas acometidas en 2011 y 2013 fueron "en la buena dirección" para hacer sostenible al sistema de pensiones.

En cuanto a la deuda española, Torres reconoce que "ahora sale barata porque los tipos están muy bajos", si bien considera que el Estado debe ser eficiente y conducir a las empresas "hacia una menor presión fiscal que genere una mayor actividad económica y más riqueza".