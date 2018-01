Alcaraz (Caixabank): "Los desahucios forman parte de la leyenda urbana"

"Los desahucio forman parte de la leyenda urbana". Así se ha expresado el director general de Caixabank, Juan Antonio Alcaraz, quien se muestra convencido de que, en estos momentos, lo importante es cargar contra el sector financiero para que pague parte de la crisis.

A su juicio los bancos "no queremos desahuciar a nadie. Evidentemente, tenemos una hipoteca, una propiedad, y queremos que esa hipoteca se pague", ha sentenciado. Y es que, a su juicio, en este país la gente se está olvidando de que las deudas hay que pagarlas.

"Ahora lo que está bien visto es no pagar las deudas y, encima, tienes una garantía hipotecaria que no puedes ejecutar", ha criticado Alcaraz, quien ha asegurado que han refinanciado casi 300.000 hipotecas intentando no desahuciar a nadie.

Parte de la política

"Por lo tanto, el tema de los desahucios forma parte de una política de crisis económica", ha señalado el directivo de CaixaBank, quien ha recordado que cuando un inquilino no paga el propietario acaba procediendo a su desahucio.A los bancos, ha asegurado, no les interesa desahuciar a nadie porque una que vez desahucias "y te consigues quedar con la casa", la tienes que vender."Es un tema muy demagógico y nosotros podemos decir con la cabeza muy alta que durante toda la crisis hemos refinanciado con las fórmulas más imaginativas posibles que se nos han podido ocurrir para que luego venga un regulador que diga que hay un modelo que dice no se qué y que tengo que hacer una provisión. Es de locos", ha lamentado.

Cláusulas suelo

En cuanto a las cláusulas suelo, ha subrayado que se activaron para proteger a los titulares de las hipotecas y ha recordado que estas cláusulas, que según él se deberían llamar "túnel", tenían un máximo y un mínimo."No conozco a nadie que cuando los túneles se saltaban (...) porque los tipos habían subido dijera: mire usted, vengo a pagar la diferencia", ha destacado.Cuando los tipos bajaron, eso se rompió, vinieron los problemas y "ya nadie sabía lo que había firmado". "Daba igual que fuera el presidente de una audiencia nacional, un notario, un registrador o un presidente de una comunidad autónoma", ha dicho el ejecutivo aludiendo a "casos reales".En su opinión, sobre este tema "se hizo, otra vez más y en plena crisis económica, un debate interesantísimo para que parte de la crisis la pagaran las entidades financieras".Es verdad, ha reconocido, que en algunos casos se pudo hacer mal, pero, a su juicio, no se puede hablar de falta de transparencia cuando las hipotecas se firmaban ante notario y esas cláusulas aparecían "en negrita y en mayúsculas".Alcaraz ha asegurado que quien ha pagado "todo esto" han sido los accionistas de los bancos y "nosotros como contribuyentes", y ha advertido que lo que ha ocurrido es una transferencia de riqueza "de unos a otros. Han pagado unos por otros".