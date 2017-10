Fomento pide al Abogado del Estado que estudie si autoriza la OPA sobre Abertis

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha solicitado al Abogado del Estado que le informe si el Gobierno debe o no pedir autorización a Atlantia para hacerse con Abertis.

En concreto, De la Serna considera que "dado que se trata de un cambio de titularidad en las concesiones de autopistas de forma indirecta, debe analizarse si corresponde o no una autorización".

Choca así con la interpretación de Atlantia, quien considera que no se requieren permisos dado que la sociedad gestora (Abertis) va a permanecer gestionando las autopistas. Sin embargo, De la Serna, cree que "eso no significa que eso no sea necesario de una autorización. Le corresponde al Gobierno decidirlo".

La decisión del Abogado del Estado tardará en llegar "unas semanas", y tendrá que dirimir si debe solicitarse el permiso antes de efectuar la OPA o justo antes de que se termine todo el proceso.

Red Eléctrica e Hispasat

Lo que no ha querido valor el titular de Fomento es si el Ejecutivo es partidario o no de que Atlantia se haga con el control de Abertis. "Es un mercado abierto y libre; verlo con buenos o malos ojos es mostrar una opinión política que no corresponde", ha sentenciado.

Tampoco ha querido De la Serna mojarse en torno al posible interés de Red Eléctrica por comprar el paquete accionarial de Abertis en Hispasat. Se trata de unos primeros contactos y, por tanto, ha pedido "desligarlo" de cualquier operación que haya sobe el gestor de infraestructuras.