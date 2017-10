El caso del falso Planeta

Me gusta que en el despacho reine la penumbra, que apenas se filtren unos rayos de luz por las persianas. El brillo de la pantalla del ordenador sobre mi barba de tres días provoca un efecto perturbador entre mis clientes. Y yo les quiero así: intimidados. El fulano que acaba de entrar dice llamarse Henry, pero no es su verdadero nombre. Está claro que ha sacado el alias de aquel artículo de Fortune publicado en 2003 en el que se hablaba de los High Earners Not Rich Yet (HENRYs), familias con ingresos de entre 250.000 y 500.000 dólares pero a las que no les queda mucho después de gastos de educación, vivienda, planes de pensiones y demás. O eso, o le gustó mucho la película de Harrison Ford.

En cualquier caso, yo adoro a los Henrys. Me gano la vida contándoles oscuras historias de guerras, traiciones, venganzas, decapitaciones y otras lindezas en el seno de las grandes empresas. Éste lleva pantalón sin hebillas y sin tirantes, tiene menos pelo que garantías democráticas el 1-0 y su aspecto es del de alguien que va al gimnasio tres veces por semana más que yo. O sea, dos veces por semana.