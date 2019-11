Diario de una emprendedora Explorer en Silicon Valley: Sofía Belenguer

Han aterrizado hace poco más de tres días en San Francisco y ya han podido experimentar lo que significa estar en la meca de la innovación. Después de 5 meses de formación y mentoring para mejorar sus capacidades emprendedoras, los 54 emprendedores Explorer con las mejores ideas de negocio,, entre los que está Sofía Belenguer, ya se encuentran inmersos en una intensa semana, cargada de enriquecedoras experiencias, ponencias y networking que seguro marcará un antes y un después en sus vidas, gracias a este programa de emprendimiento universitario que impulsa Banco Santander con la coordinación del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE).

La aventura comenzó el pasado jueves. Un avión repleto de talento ‘made in Spain’ despegaba del aeropuerto de Barajas cargado de ideas brillantes y la contenida ilusión de los 54 jóvenes llegados desde los diferentes ‘spaces’ que el programa Explorer tiene repartidos por toda la geografía española en colaboración con universidades e instituciones. ¿Su destino? La ciudad de San Francisco, situada a apenas unos kilómetros de Silicon Valley.

Entre esos pasajeros se encontraba Sofía Belenguer. Llegada del Explorer Space de la Universidad Pompeu Fabra, esta joven catalana es la creadora, junto con su compañero Antonio Mancha, de MyRealFood, una app móvil que permite conocer la calidad nutricional de los alimentos, llevar un registro para conseguir objetivos de salud y utiliza recetas sugeridas, gamificación y una comunidad para mantener a los usuarios motivados. Una iniciativa que ya cuenta con miles de descargas y más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram, y que está permitiendo a esta joven emprendedora disfrutar de una aventura que ella misma nos cuenta y, seguro, nunca olvidará…

Los jóvenes Explorer visitan el Golden Gate.

5.30 h

Cinco y media de la mañana y mi compañera de habitación Carolina y yo ya estamos despiertas antes de que suene el despertador. El jet lag ha podido con las dos. Volvemos a intentar quedarnos dormidas pero nos quedamos hablando de nuestros proyectos y de cómo hemos llegado hasta aquí. Acabamos bajando tarde al desayuno y ya no queda nada. El tiempo justo para coger un café y alcanzar el bus para irnos a Silicon Valley.

9.00 h

Primera parada: el garaje Hewlett-Packard en Palo Alto. Aquí se fundó la compañía y se considera que fue el punto de partida de lo que luego se convertiría en Silicon Valley. No es más que un garaje, aunque me parece increíble que una compañía tan grande pudiera iniciarse en ese lugar y hace ya casi 90 años. Definitivamente representa el sueño americano.

10.00 h

Volvemos a subir al autocar para ir al Campus de Google. Allí nos reciben tres Googler españoles (así se hacen llamar entre compañeros). Nos explican que algo muy importante para entrar en Google a trabajar es tener Googliness. El Googliness de una persona no viene marcado por su curriculum, sino que se trata de ser buena persona y compañero, tener actitud y ser resolutivo. Si comparamos con las empresas españolas, creo que en muchas se deja de lado esta faceta y se selecciona y promociona a los empleados según sus estudios y experiencia laboral. De hecho, cuando fundamos MyRealFood hablé con mis compañeros de que este sistema no era para nosotros y que teníamos que escoger a las personas por su actitud y cuyo objetivo fuera conseguir cambiar la alimentación de las personas. La actitud es lo más importante, la experiencia se gana haciendo. Ahora solo tengo que inventar un término que mole para definir esta cultura.

12.30 h

Vamos a comer a Googleplex. El restaurante es enorme; es un buffet libre, hay comida de más de cinco países diferentes. Eso sí, casi toda la comida es ultraprocesada, hay varios platos de pizza, pasta y burritos, y si quieres comer de forma saludable solo encuentro la opción de una ensalada. Se nota que estamos en Estados Unidos. Comemos en la terraza y lo que más me sorprende es que hay personas de todo el mundo y edades, incluso niños. Creo que representa muy bien cómo consiguen que las personas se sientan como en casa. Volvemos al autocar para ir a Stanford. Aprovechamos el recorrido para seguir conociéndonos entre los más de 50 emprendedores que viajamos e incluso algunos se han animado a hacer sus pitch. Es curioso, porque los proyectos son muy distintos y nosotros también, pero tenemos en común el hecho de ser emprendedores y compartimos muchos intereses e inquietudes.

Visita a Stanford.

15.00 h

Llegamos a Stanford. Hacemos una visita rápida por el campus. Es enorme… ¡los estudiantes lo recorren en bici! Entramos a una de las aulas donde nos reciben cuatro doctores españoles que están investigando en Stanford. De aquí me llevo algunas de sus reflexiones, como la suerte de investigar teniendo recursos suficientes para ello, pero también la otra cara de la que no se habla tanto, como el elevado coste de vida y desigualdades sociales de la zona y los problemas de salud mental que tienen muchos estudiantes de Stanford, que se ven sometidos a mucha exigencia y presión. Volviendo a Google, me fijé en que en los lavabos había información para los trabajadores sobre dónde acudir cuando sufrían algo así, por lo que no hay duda de que es un problema real común en este tipo de sitios que sin duda tienen que solucionar.

18.00 h

Nos vamos a un Shark Tank en unas oficinas cerca de Stanford donde algunos Explorers hacen un pitch de dos minutos ante varios inversores sobre sus proyectos, junto con otros emprendedores que viven en San Francisco. Me parece una gran oportunidad para las startups que buscan inversión en el mercado americano. A mitad de las presentaciones nos vuelve a matar el jet lag… nos estamos quedando dormidos! Le digo a Paula (Caparelli) que parecen las cuatro de la mañana cuando en realidad son las ocho de la tarde. Miramos el reloj: cuatro y media de la mañana hora española. Volvemos a San Francisco y me voy directa a la cama. Zzzzz….

Google y Stanford son increíbles, pero me quedo con las personas que nos han recibido en cada sitio y nos han explicado sus experiencias personales y enseñado que lo importante para conseguir un objetivo es poner todo tu esfuerzo en ello, pero también ser conscientes de lo difícil que es conseguirlo y de que es un camino a largo plazo!!”

Programa Explorer: un compromiso con la innovación y el talento joven

El programa Explorer Jóvenes con Ideas está impulsado por Banco Santander a través de Santander Universidades y coordinado por el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE). Desde su puesta en marcha en 2011, este compromiso de Banco Santander con la innovación y el talento joven, ha potenciado los proyectos de más de 6.000 jóvenes y ha favorecido la creación de más de 600 empresas. Solo en esta edición, la iniciativa ha proporcionado formación y mentoring a un total de 1.812 universitarios.

El programa se desarrolla dentro de Santander X, la plataforma global de emprendimiento universitario que pretende respaldar la apuesta de las universidades por el espíritu emprendedor desde una perspectiva global e interconectada, con el objetivo de contribuir al progreso de las personas, las empresas y la sociedad.

Descubre con nosotros más historias que impulsan el futuro.