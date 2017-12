La inversión productiva extranjera cae un 75% en Cataluña

La inversión productiva extranjera en España disminuyó un 42,9% (3.510 millones) en el tercer trimestre, hasta los 4.673 millones, fundamentalmente por el descenso de las inversiones destinadas a Cataluña en un 74,9%, lo que supone una bajada de 1.552 millones, hasta los 519 millones, según datos del Registro de Inversiones Exteriores (RIE) del Ministerio de Economía.

La caída de la inversión productiva extranjera en Cataluña, que se produjo antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre, contrasta con el aumento del 123% del País Vasco, hasta los 374 millones, y con Madrid, que presentó un incremento del 20,1%, hasta los 2.870 millones. Madrid captó el 61,4% de la inversión productiva extranjera a nivel nacional, seguida por Cataluña (11,1) y la Comunidad Valenciana (9,9%).

Aumento de las desinversiones

Así, la inversión productiva extranjera, que descuenta las entidades de tenencia de valores extranjeros, alcanzó los 16.417 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un 3,1% menos que un año antes, si bien la inversión productiva neta bajó un 41,8%, hasta los 7.079 millones.

Esta caída se debe al aumento de las desinversiones (un 95,7%) que se han registrado en el periodo. Parte importante de este incremento es imputable a una única operación, correspondiente a la venta de una participación por parte de su inversor extranjero a una sociedad española.

No obstante, la Secretaria de Comercio explica que este tipo de operaciones no tienen por qué tener un impacto negativo en la economía del país, ya que no suponen una reducción de la actividad empresarial.

Cataluña pierde el segundo puesto

El informe señala que Cataluña perdió su "tradicional segundo puesto a favor del País Vasco", ya que la inversión productiva extranjera retrocedió un 37,4% entre enero y septiembre, hasta los 2.113 millones, mientras que en la región vasca subió un 244,8%, hasta los 2.366 millones. En Madrid, la región que volvió a liderar en términos absolutos, se incrementó un 32,7%, hasta los 8.735 millones.

La comunidad autónoma de Madrid (53,2%), el País Vasco (14,4%) y Cataluña (12,9%) concentran la mayor parte de la inversión productiva, concretamente el 80,5%.

Cae la adquisición de empresas

Por tipo de operaciones, la inversión bruta excluidas las operaciones ETVE se duplicó (+108,6%) en el caso de las operaciones que suponen una nueva aportación por parte del inversor extranjero (constituciones y ampliaciones), que representan el 86% del total. En cambio, la adquisición de empresas ya constituidas bajó un 77,3%, representando el 14%.

Asimismo, Comercio destaca el aumento del 88,4% en las inversiones en nuevas instalaciones/ampliación de la capacidad productiva, ya que son las que influyen más en la creación de empleo y en el aumento del PIB.