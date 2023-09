Desvelan el vídeo de una brutal paliza al tenista Tomic a la salida de un local: "Levántate, perro"

El mundo del tenis ha quedado conmocionado tras darse a conocer la brutal paliza que ha recibido el jugador Bernard Tomic. El australiano fue apaleado por varias personas nada más salir de un local de tatuajes. Una imagen que ha estremecido al deporte debido a la brutalidad que se puede apreciar en ellas.

La Policía de Queensland ha dado a conocer la existencia de un vídeo donde se ve cómo el jugador, que llegó a ser número 17 de la ATP, es golpeado por dos individuos que le persiguen. Durante la grabación se puede observar como el tenista está en el suelo y las personas se ensañan duramente con él.

Según confirmaron las autoridades y el canal Channel 10, los hechos ocurrieron en un salón de tatuajes en Gold Coast, en el estado de Queensland. La única duda radica en cuando sucedieron los hechos, ya que Bernard Tomic compitió recientemente en un torneo Challenger en Estambul, Turquía.

Bernard Tomic in some trouble..



pic.twitter.com/mQwukxpmW4 — SuperCoach IQ (@SuperCoachIQ) September 8, 2023

Uno de los agresores grita de manera reiterada a Tomic "levántate, perro" durante toda la escena. Además, también se aprecia como el experimentado jugador, vestido con ropa deportiva de color gris, no pone oposición alguna a pese a ser golpeado.

Sin Wild Card en Australia

Unas de las polémicas que también han acompañado a Bernard Tomic este año ha sido la ausencia de una invitación para disputar el Open de Australia. El jugador ha estado de manera asidua entre los mejores del mundo durante los últimos años, pero eso no le ha valido para disputar el Grand Slam de su país.

"Nuestro equipo que analiza la decisión tiene un equipo de personas que analiza la decisión de los wildcards. Observan al jugador, la fuerza de su juego, qué eventos ha estado jugando, cuánto ha estado jugando... Hay muchos factores que influyen en ello. Tenemos muchos más jugadores australianos para elegir, y es un gran problema", apostilló Craig Tiley, director del Open de Australia.

Bernard Tomic celebra una victoria Europa Press

Una noticia que no sentó nada bien a Tomic y que le hizo atacar directamente a su Federación y a Lleyton Hewitt, máximo responsable del equipo. El australiano dejó unas palabras muy duras hacia ellos tras su ausencia en el primer Grand Slam del año.

"No espero ningún favor. Voy a demostrar mi punto y ganarme mi camino. Estoy en un lugar de mi vida donde ya no me quejo. Estoy concentrado y he estado entrenando duro. Dejaré que mi tenis hable por sí solo. El último trimestre de 2022 gané tres torneos y gané cuatro finales. Este año es mi año. Si nadie me ayuda a mantenerme, volveré al top 100 por mi cuenta", declaró.

