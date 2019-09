Piqué: "Soy español y ojalá Rafa Nadal consiga ganar el US Open"

US OPEN

Gerard Piqué se encuentra en Nueva York y no se está perdiendo nada de lo que sucede con el US Open, mientras sigue con sus negocios para preparar su Copa Davis. El central catalán ha mostrado todo su apoyo a Rafa Nadal quien luchará este domingo contra Medvedev para coronarse campeón del US Open.

"Obviamente Nadal es el favorito por toda su carrera y lo ya conseguido, pero en tenis nunca sabes. Soy español y ojalá Rafa lo pueda conseguir", ha explicado Piqué en una entrevista que se grabó antes de que se disputara el partido de semifinales entre Nadal y Berrettini.

Piqué promociona su Davis

Piqué y la cantante colombiana Shakira están en la Gran Manzana para dar visibilidad mundial a la nueva Copa Davis, un torneo que la empresa Kosmos, propiedad del azulgrana, ha tratado de actualizar con importantes cambios, que no han sido bien recibidos por todos.

Piqué, en Nueva York durante un acto publicitario de la Copa Davis. Foto: Instagram (@3gerardpique)

"¡El trabajo que hemos tenido que hacer estos meses era para convencer a todo el mundo de que esto era lo mejor para la Davis!", explicaba el pasado jueves Piqué en un evento organizado por el campeonato en lo alto de uno de los rascacielos de Manhattan.

El deportista y su pareja, que se han dejado ver también en el Abierto de EE.UU. que se celebra en Flushing Meadows, posaron sonrientes frente a la majestuosa Copa Davis en un mítico escenario neoyorquino, con el Empire State Building de fondo, y dando muestras de la cercana relación de la que disfrutan.

