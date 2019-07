3 de 10

Nadal tiene claro que no le servirá de nada jugar el partido como en las semifinales de Roland Garros. La tierra, claro, permite especular, aplicar una táctica u otra, esperar a ver lo que hace el rival. La hierba no es así: el español debe mantener la línea agresiva que le ha llevado hasta el cruce con Federer exhibiéndose ronda tras ronda. Eso no debe ser un problema para el número dos del mundo, que ha demostrado una adaptación fabulosa a la superficie, entendiéndose con el césped como pocas veces en su carrera.