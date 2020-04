Javier Castillejo ha recibido un especial homenaje a la puerta de su casa. Fue este domingo cuando la Policía de Parla acudió al domicilio del excampeón del mundo de peso medio y superwelter para con el sonido de las sirenas, de los aplausos y resonando el himno de esta crisis del coronavirus, el ya famoso 'Resistiré' del Dúo Dinámico, darle las gracias por su gran ayuda en las últimas semanas.

"Me quedé de piedra. Me estaba muriendo de vergüenza. Fue de locos", ha comentado el propio Castillejo tras la sorpresa que le dieron en su casa. Este gesto llega como consecuencia de su estrecha colaboración con la Cruz Roja para ayudar a aquellas personas que lo necesiten en estos tiempos tan complicados.

"Estoy llevando comida a los domicilios de las personas que no pueden salir de sus casas. Hacemos la compra a las personas mayores y les llevamos alimentos y todo lo que necesiten. Es una pena, hay que estar ahí y apoyar de algún modo", dijo 'El Lince de Parla' en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL.

El emotivo homenaje que la Policía de Parla dedicó a Javier Castillejo en su casa

Castillejo ha colaborado en más de una ocasión con esta organización. Es por eso que no dudó al ofrecer su ayuda: "Llevaba tiempo colaborando con Cruz Roja. Tuve que dejarlo, pero he vuelto con todo esto que estaba pasando. Hay que hacer todo lo posible por estas personas que no pueden salir por su avanzada edad o por otras circunstancias puedan tener comida".

Agradecido y emocionado

Este homenaje de la Policía, tanto local como nacional de Parla, hizo que Castillejo incluso se ruborizase, pero él mismo quiso recalcar que los verdaderos héroes y heroínas en este momentos son aquellos que están en la primera línea de batalla.

[Más información - Javier Castillejo, el campeón del mundo de boxeo que reparte comida en Parla: "Ganaremos la pelea al Covid-19"]