La terrible confesión de Mike Vrabel: se cortaría el pene por ganar la Super Bowl

Existen personas que están dispuestas a todo por lograr el éxito en el deporte. Este es el caso de Mike Vrabel, entrenador de los Tennessee Titans de la NFL, quién ha desvelado que se cortaría el pene por ganar la Super Bowl. Una curiosa confesión que provocó el asombro entre los presentes.

Durante el podcast 'Bussin' With the Boys', el técnico fue preguntado sobre su disposición a realizar este sacrificio y la respuesta no ha tardado en hacerse viral. "Llevo casado durante 20 años... por lo que probablemente lo haría", reconoció.

Además, continuó afirmando que no lo entenderían porque no han estado casados durante tanto tiempo: "No habéis estado casados durante todo ese tiempo, un día se darán cuenta que no lo necesitarán", reconoció.

No obstante, el exjugador fue más allá asegurando que este hecho no provocaría el enfado de su mujer. Incluso, recibiría el apoyo por su parte y le propondría hacerlo ella misma. Vrabel ha conseguir levantar tres Super Bowls, pero como jugador y no como entrenador. Y por ello, está dispuesto a llevar a cabo este tipo de retos.

