"Ferrari optará por Carlos Sainz para 2022": el codiciado asiento de Sebastian Vettel

Sebastian Vettel y su futuro pretende ser el culebrón de la temporada en la Fórmula 1. Ferrari le ofrece una renovación de corta duración y con una rebaja salarial que ha hecho enfadar al piloto alemán. Los rumores sobre su marcha al final del contrato son cada vez más fuertes y ya se colocan a dos pilotos como favoritos para sustituirle al volante del monoplaza de la escudería italiana: Carlos Sainz y Daniel Ricciardo.

Sobre este baile de pilotos que podría haber con Ferrari como protagonista, se ha pronunciado el expiloto de F1, Karun Chandhok. Tiene una teoría y es la de que Vettel firmará hasta 2022, año en el que Carlos Sainz cogerá el relevo: "Si me pidieras que apostara, diría que probablemente Ferrari mantendrá a Seb para 2021 por todo lo que está pasando y luego veo que optarán por Carlos para 2022", dijo.

Chandhok, que ha hablado para Sky F1 Vodcast, sostiene firmemente que el favorito es el español y no Ricciardo: "Tienes a gente como Sainz, a Ricciardo, tienes a personas llamando a la puerta de uno de los tres mejores coches de la parrilla. Creo que hay una diferencia entre Ricciardo y Sainz. Daniel ya ha tenido su oportunidad con un equipo puntero, mientras que Carlos todavía no. Me gustaría ver a Carlos con esa oportunidad. Creo que ha sido excelente en McLaren y ha dado un giro".

Carlos Sainz y Sebastian Vettel, durante una rueda de prensa EFE

La renovación de Vettel

"No me sorprendería que tuviese que aceptar un gran recorte de sueldo. Ferrari tiene a Leclerc ahora, que es una futura estrella, y realmente no necesita pagar a Sebastian tanto como antes", dijo sobre la situación de Vettel, pese a su enfado por la oferta de Ferrari.

