Hamilton hace saltar todas las alarmas: "No sé si estaré en Mercedes el año que viene"

Lewis Hamilton ya acaricia su séptimo mundial como piloto de Fórmula 1. Sin embargo, todavía no sabe si luchará por el octavo o, al menos, si lo hará a los mandos de un Mercedes. Su renovación, que parecía un formalismo, un trámite que tanto piloto como equipo firmarían en breve, parece estar cada vez más lejana.

Al menos, eso es lo que se puede juzgar por las palabras del inglés cuando ha sido preguntado sobre la continuidad de su jefe, Toto Wolff: Ni siquiera yo sé si estaré aquí el año que viene, así que eso no me preocupa en este momento". Unas palabras que sin duda habrán creado dudas e incluso miedo en el equipo que se ha proclamado este domingo campeón del Mundial de Constructores por séptima vez, todas ellas consecutivas.

Estas palabras de Hamilton llegaban tan solo unos minutos después haber sumado la 93ª victoria de su carrera deportiva y de dar en paso enorme en la lucha por alzar su séptimo título a nivel personal. El abandono de Verstappen y los errores de Bottas, que partía desde la pole, han hecho que el inglés haya vuelto a sacar una enorme cantidad de puntos a sus adversarios, por lo que en el próximo Gran Premio ya podría ser campeón matemáticamente.

Hamilton celebra su victoria en el GP Emilia Romagna Twitter (@MercedesAMGF1)

El todavía hexacampeón solo tiene en mente poder cerrar su gran triunfo del año cuanto antes y que nada más le quite el sueño hasta entonces. Ni un posible contagio y, ni mucho menos, su renovación con Mercedes, la cual está apalabrada desde hace mucho tiempo a pesar de que todavía no se haya anunciado.

Muchos esperaban que Imola pudiera ser un buen momento para ese anuncio. Una victoria del británico, tal y como se ha producido, y el título de constructores, algo que también ha caído, eran la antesala perfecta para la noticia más esperada de la temporada en la Fórmula 1. Sin embargo, no ha sido así, ya que esa millonaria renovación tendrá que esperar hasta hacerse finalmente efectiva. Quizás con el alirón de su séptimo entorchado llegue también ese astronómico contrato.

No hay que olvidar que Hamilton, aunque no lo muestre, tiene una cierta prisa si finalmente quiere renovar por tres temporadas, ya que en 2023 habrá un techo salarial para todos los equipos que al inglés le afectaría y mucho. Por ello, esa renovación no debería hacerse esperar mucho, salvo que Lewis tenga otros planes en mente.

El futuro de Mercedes

De confirmarse la marcha de Hamilton, Mercedes podría perder en muy poco tiempo a sus dos baluartes, ya que Toto Wolff ya ha comunicado al equipo que lo más probable es que lo deje, incluso, al final de esta temporada: "Toto y yo tenemos muchas conversaciones profundas así que soy muy consciente de cómo está él mentalmente, y creo que compartimos mucho y llevamos mucho peso juntos. Llevo aquí mucho, mucho tiempo. Puedo entender querer dar un poco un paso atrás y dedicar más tiempo a la familia y ese tipo de cosas".

Hamilton en el circuito de Imola Twitter (@MercedesAMGF1)

"Bueno, estamos en noviembre, y todavía estoy, es una locura que estemos... Navidad no está tan lejos. Obviamente, me siento muy bien, todavía me siento muy fuerte, siento que puedo seguir adelante durante muchos meses. Pero mencionas lo que dijo Toto sobre la llamada vida útil. Tengo muchas cosas en mi mente. Me gustaría estar aquí el año que viene, pero no hay garantías de eso con seguridad. Hay muchas cosas que me emocionan de la vida exterior, así que el tiempo dirá".

Así está el pulso entre Mercedes y Hamilton, un continuo tira y afloja en el que ninguno parece tener mucha prisa, a pesar de que todo hace indicar que el entendimiento llegará a buen puerto y que los dos campeones, tanto el de pilotos como el de equipos, continuarán su relación al menos dos temporadas. El objetivo real de Hamilton es el de superar a Michael Schumacher y obtener su octavo título en 2021.

