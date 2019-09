"A mí no me importa una mierda el The Best, creo que fue una broma"

La entrega de los Premios The Best 2019 por la FIFA tuvo lugar hace una semana. En ella, hubo importantes ausencias entre las que destaca la de Cristiano Ronaldo. No obstante, no fue el único futbolista en no hacer acto de presencia, ya que Vivianne Miedema también decidió faltar.

Tras el enfrentamiento disputado entre el Arsenal y el Brighton, el periodista Tim Stillman preguntó a la neerlandesa sobre esta decisión: "Creo que todos sabemos que se trata de popularidad y yo no publico mucho en Instagram o Twitter, así que probablemente eso fue lo que salió mal". "Realmente, a mí no me importa una mierda los premios individuales. Pero para ser honesta, creo que fue una broma", agregó.

Vivianne Miedema estuvo en la primera lista de nominadas pero, posteriormente, no logró pasar el corte final con Rapinoe, Bronze y Morgan. Sin embargo, se trata de una futbolista que no deja indiferente tras su gran actuación en el Mundial de Francia, en el que se convirtió en una de las jugadoras más destacadas.

Vivianne Miedema EFE

Su selección llegó a la gran final de la competición y a lo largo de ella anotó tres tantos en siete encuentros. Además, Miedema ha pasado la historia del equipo holandés al convertirse en la máxima goleadora de la historia, con 61 goles en 82 partido, superando al máximo anotador masculino: Van Persie. Por su parte, la jugadora también desempeña un importante papel en el Arsenal. Durante la pasada temporada, marcó 22 goles y dio 10 asistencias.

