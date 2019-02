La desgarradora reacción de Adriano cuando murió su padre: Zanetti lo cuenta

El exjugador del Inter de Milán Javier Zanetti ha confesado uno de los momentos más difíciles que vivió uno de sus compañeros en el equipo italiano. Según Tutto Mercato, el argentino estaba delante cuando Adriano se enteró de la muerte de su padre: "Cuando recibió la llamada telefónica sobre la muerte de su padre, estábamos en la habitación. Descolgó el teléfono y comenzó a gritar de una forma que nadie puede imaginar. Todavía me estremece"ha indicado.

Desde aquel día, Zanetti se sintió más ligado que nunca al brasileño. "Desde ese día, Massimo Moratti y yo lo tratamos como a un hermano menor. Él continuó jugando al fútbol, anotando y dedicando sus goles a su padre al señalar el cielo. Pero después de esa llamada telefónica, nada fue igual que antes". Sin embargo, ha reconocido que no pudieron evitar que se deprimiera: "No pudimos sacarlo del túnel de la depresión y esa fue mi mayor derrota, me sentí impotente".

El heredero de Ronaldo

En el Inter de Milán estaban convencidos de que Adriano sería una de las grandes estrellas de fútbol mundial, a la altura de Ronaldo, al que consideraron como heredero de su fútbol por sus similitudes en el juego: "Una noche, Iván Córdoba compartió una habitación con él y le dijo que era una mezcla entre Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic y le preguntó si sabía que se convertiría en el mejor del mundo. Cuando marcó ese gol en el Real Madrid, me dije a mí mismo que habíamos encontrado el nuevo Ronaldo".

Adriano llegó al equipo italiano procedente de Brasil, del Flamengo el verano de 2001 por unos 13 millones de euros. Entonces, el rendimiento del brasileño fue muy bueno. Permaneció en el club nerazzurro hasta 2008, año en el que regresó a su club de origen para posteriormente fichar por la Roma.

