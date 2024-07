Lamine Yamal aparenta normalidad con su rostro imberbe y la sonrisa plateada que luce en cada partido, pero es una fachada. Acaba de terminar la ESO a miles de kilómetros de distancia de su colegio. Desde Alemania, dónde lleva un mes concentrado con la Absoluta rompiendo récords de precocidad, como el de goleador más joven en la historia del torneo a los 16 años, 11 meses y 24 días. ¿Les sigue pareciendo normal?

"Intento no pensar, sólo disfrutar. He intentado meterla donde la he metido y ya está", aseguró el jugador, elegido MVP de la semifinal contra Francia. Lamine llevaba buscando ese gol todo el torneo, pero no por narcisismo, sino porque no concibe otra forma de jugar al fútbol. Había probado hasta 14 veces a los distintos porteros a lo largo del torneo y había entregado tres tantoos a sus compañeros, lo que ya le convertía en le mejor asistente del torneo. Pero le faltaba el gol. Y llegó en el momento oportuno.

Opacó a Kylian Mbappé con un descomunal disparo cuya parábola está al alcance de los elegidos. No es normal. El 30 de mayo del año pasado competía en un Europeo Sub-17 al que ya llegaba de manera adelantada a sus 15 años y, poco más de 365 días después, golea con la Absoluta. No es normal.

Y en mitad de esta excepción, con la final de la Eurocopa a la vuelta de la esquina, Lamine Yamal sopla las velas de su 17º cumpleaños. No sin antes haber estampado su nombre en otro récord histórico de precocidad. Con su presencia en las semifinales ante Francia, a los 16 años y 362 días, le arrebató a Pelé el estandarte de futbolista más joven en disputar las semifinales de un gran torneo.

Se ganó incluso la felicitación de la Fundación del mito brasileño. Lamine ha disparado el metrónomo de su carrera deportiva hasta situarlo lejos del alcance de futbolistas corrientes. Por ello, en EL ESPAÑOL hemos recopilado y comparado en qué punto estaban las carreras de los 17 mejores futbolistas de la historia al cumplir 17 años. Maradona, Pelé, Di Stefano, Messi, Cristiano Ronaldo, Cruyff... ¿Lamine come en su mesa?

Lamine Yamal debutó en el primer equipo del FC Barcelona con 15 años, 9 meses y 16 días (el 29 de abril de 2023), en un partido contra el Real Betis en La Liga. Este debut lo convirtió en el jugador más joven en la historia del club en disputar un partido oficial.

Pese al interés de Marruecos, el jóven futbolista debutó con la selección absoluta de España el pasado 8 de septiembre de 2023 (con 16 años, 1 meses y 23 días) en un encuentro frente a Georgia en la clasificación para la Euro 2024. Yamal se estrenó en la Selección con gol y se convirtió en el debutante y goleador más joven de la historia.

Diego Armando Maradona Franco, conocido popularmente como ‘el pelusa’, ‘Barrilete cósmico’ o ‘D10s’ (30 de octubre de 1960, Lanús, Argentina) es considerado por muchos el mejor jugador de la historia del fútbol y una leyenda que traspasó el deporte. En su palmarés se encuentran un Mundial (1986), la liga italiana (1987, 1990) y una Copa de la UEFA (1989) con el Nápoles. Maradona jugó más de 680 partidos en su carrera profesional, anotando más de 310 goles. Fue galardonado con el Balón de Oro en el Mundial de 1986, donde su actuación fue crucial para llevar a Argentina al título.

Comenzó su carrera en el club Argentinos Juniors con 15 años, 11 meses y 18 días (20/10/1976), en un partido contra Talleres de Córdoba. Su talento precoz y habilidad con el balón lo convirtieron en una estrella y fue traspasado al FC Barcelona en 1982. Más tarde llegaría al SSC Napoli en 1984, donde se consolidó como una leyenda del club y un símbolo de la ciudad.

Maradona jugó para la selección de Argentina desde 1977 hasta 1994. Debutó el 27 de febrero de 1977 (con 16 años, 3 meses y 25 días) en un encuentro en La Bombonera frente a Hungría. Además de ganar el Mundial en 1986, también fue clave en llegar a la final del Mundial de 1990, que perdieron frente a la anfitriona Italia. En total, jugó 91 partidos internacionales y anotó 34 goles.

Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé u 'O Rei', (23 de octubre de 1940, Três Corações, Brasil) es una de las más grandes leyendas fútbol mundial, conocido por su capacidad goleadora y su increíble habilidad técnica con el balón. En su palmarés se encuentran tres Mundiales (1958, 1962, 1970) y numerosos títulos de liga con el Santos FC. Pelé anotó más de 1.000 goles en su carrera profesional, un logro que lo sitúa entre los máximos anotadores de todos los tiempos.

Debutó en el primer equipo del Santos FC con 15 años, 10 meses y 12 días (el 7 de septiembre de 1956), en un partido contra el Corinthians Santo André. Su debut internacional con la selección brasileña fue a los 16 años, 8 meses y 12 días (el 7 de julio de 1957) contra Argentina, marcando un gol en su primer partido. Su talento y habilidades excepcionales lo convirtieron en una figura icónica, en su trayectoria sólo le faltó haber dado el salto al fútbol europeo. Toda su carrera profesional se repartió entre Brasil y Estados Unidos, siendo uno de los propulsores de este deporte en el país norteamericano.

Pelé jugó para la selección de Brasil desde 1957 hasta 1971, participando en cuatro Mundiales, no logrando la victoria únicamente en el de Inglaterra 1966. En total, jugó 92 partidos internacionales y anotó 77 goles.

Alfredo Stéfano Di Stéfano Laulhé, apodado ‘La Saeta Rubia’, (4 de julio de 1926, Buenos Aires, Argentina) es una de las primeras grandes leyendas del fútbol mundial, considerado uno de los jugadores más completos. En su palmarés se encuentran cinco Copas de Europa (1956-1960) y ocho títulos de liga con el Real Madrid. El hispano-argentino jugó más de 700 partidos en su carrera profesional, anotando más de 500 goles, y fue galardonado con el Balón de Oro en 1957 y 1959 y el 24 de diciembre de 1989, recibió el Súper Balón de Oro, el único en la historia en recibirlo.

Debutó en el primer equipo de River Plate con 19 años y 11 días (el 15 de julio de 1945), en un partido contra Huracán. Su talento y versatilidad en el campo rápidamente lo destacaron, y tras un breve paso por el Millonarios de Colombia, fichó por el Real Madrid en 1953, donde se convirtió en una leyenda del club gracias a los títulos colectivos y sus cifras de récord.

Di Stéfano jugó para las selecciones de Argentina y España, algo posible en aquella época. Con la albiceleste debutó el 4 de diciembre de 1947 (con 21 años y 5 meses) en el estadio George Capwell de Ecuador y llegó a participar en seis partidos en total. Con el combinado español debutó el 30 de enero de 1957 (con 30 años, 6 meses y 26 días) tras haber sido nacionalizado el año anterior. Aunque nunca participó en una Copa del Mundo, su impacto en el fútbol mundial fue indiscutible.

Lionel Andrés Messi Cuccittini, conocido futbolísticamente como Leo Messi, (24 de junio de 1987, Rosario, Argentina) es considerado por muchos uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. En su palmarés se encuentran múltiples títulos de la liga española y francesa y cuarto Champions League con el FC Barcelona, así como una Copa América (2021) y un Mundial (2022) con la selección argentina. Ha ganado el Balón de Oro en ocho ocasiones, siendo el futbolista que más veces lo ha conquistado.

Debutó en el primer equipo del FC Barcelona con 17 años, 3 meses y 21 días (el 16 de octubre de 2004), en un partido contra el RCD Espanyol. Desde su debut, Messi ha roto numerosos récords de goles y asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del FC Barcelona y de La Liga. Tras su era dorada en el club catalán fichó por el Paris Saint-Germain en donde jugó dos temporadas antes de fichar por el Inter Miami de la MLS, en el que milita actualmente.

Messi ha jugado en la selección de Argentina desde 2005, participando en múltiples Mundiales y Copas América. Debutó el 17 de agosto de 2005 (con 18 años, 1 meses y 22 días) en un encuentro amistoso frente a Hungría, pero no sería hasta el siguiente encuentro, frente a Qatar, cuando lograra el primer tanto con la camiseta albiceleste. En total, ha jugado más de 170 partidos internacionales y anotado más de 100 goles.

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (5 de febrero de 1985, Funchal, Portugal) es una de las leyendas en activo de la historia del fútbol. En su palmarés se encuentran múltiples títulos de liga en Inglaterra, España e Italia, así como cinco Champions League, cuarto con el Real Madrid y una con el Manchester United, y una Eurocopa (2016) con Portugal. Ha ganado el Balón de Oro en cinco ocasiones, siendo famoso por su capacidad goleadora y su impresionante capacidad física.

Debutó en el primer equipo del Sporting de Lisboa con 17 años, 7 meses y 24 días (el 29 de septiembre de 2002), en un partido contra el Braga. Inmediatamente su talento llamó la atención del Manchester United, donde se unió en 2003 y se convirtió en una estrella mundial. Posteriormente, fichó por el Real Madrid en donde vivió una época dorada de títulos colectivos e individuales para después irse a la Juventus, el Manchester United nuevamente y actualmente juega en el Al-Nassr FC de Arabia Saudí.

Cristiano Ronaldo ha jugado para la selección de Portugal desde 2003, participando en múltiples Mundiales y Eurocopas. Debutó el 20 de agosto de 2003 (con 18 años, 6 meses y 15 días). En total, ha jugado más de 190 partidos internacionales y anotado más de 120 goles.

Hendrik Johannes Cruijff, conocido como Johan Cruyff, (25 de abril de 1947, Ámsterdam, Países Bajos) pasó a la historia del fútbol por su visión, técnica y estilo de juego innovador. En su palmarés se encuentran tres Copas de Europa (1971-1973) y múltiples títulos de liga con el Ajax y el FC Barcelona. Cruyff fue galardonado con el Balón de Oro en tres ocasiones (1971, 1973, 1974) y en su salto a los banquillos también dejó una huella debido al estilo que implantó.

Debutó en el primer equipo del Ajax el 15/11/1964 (con 17 años, 6 meses y 19 días), en un partido contra el GVAV. Su talento y habilidad rápidamente lo convirtieron en el líder de aquel equipo, liderandolo en una era de gran éxito tanto a nivel nacional como internacional.

Cruyff jugó para la selección de los Países Bajos desde 1966 hasta 1977. Debutó con 19 años, 4 meses y 11 días (el 7 de septiembre de 1966). Participó en el Mundial de 1974, llevando a su equipo a la final y siendo nombrado el mejor jugador del torneo. Después de terminar tercero en la Eurocopa de 1976, se negó a jugar en el Mundial de 1978 después de sufrir un intento de secuestro contra él y su familia en Barcelona. En total, jugó 48 partidos internacionales y anotó 33 goles.

Zinédine Yazid Zidane, conocido popularmente como 'Zizou' (23 de junio de 1972, Marsella, Francia) es considerado uno de los futbolistas más elegantes en su juego. En su palmarés se encuentran un Mundial (1998), una Eurocopa (2000) con Francia y una Champions League (2002) con el Real Madrid. Zidane fue galardonado con el Balón de Oro en 1998 y fue nombrado mejor jugador del mundo por la FIFA hasta en tres ocasiones.

Debutó en el primer equipo del Cannes con 16 años, 10 meses y 24 días (el 18 de mayo de 1989), en un partido contra el Nantes en la liga francesa. Su talento y habilidad técnica lo llevaron a fichar por el Burdeos, la Juventus y finalmente el Real Madrid, donde se convirtió en una leyenda y el equipo en el que se retiró.

Zidane jugó para la selección de Francia desde 1994 hasta 2006. Fue fundamental en la victoria de Francia en el Mundial de 1998 y la Eurocopa de 2000. En total, jugó 108 partidos internacionales y anotó 31 goles. Su último partido como profesional fue con la camiseta de la selección gala en la final del Mundial de Alemania 2006. En aquel encuentro acabó expulsado por un cabezazo a Marco Materazzi e Italia conquistó el título.

Franz Anton Beckenbauer (11 de septiembre de 1945, Múnich, Alemania) es uno de los futbolistas más influyentes y exitosos de la historia del fútbol tanto en su época de futbolista como de entrenador o en los despachos. En su palmarés se encuentran tres Copas de Europa (1974-1976) y múltiples títulos de liga con el Bayern Múnich, así como un Mundial (1974) y una Eurocopa (1972) con Alemania (Alemania Occidental, en aquel momento). Además, fue galardonado con el Balón de Oro en dos ocasiones (1972, 1976).

Debutó en el primer equipo del Bayern Múnich con 18 años, 8 meses y 24 días (el 6 de junio de 1964), en un partido contra el FC St. Pauli. Su habilidad y liderazgo en el campo rápidamente lo convirtieron en una figura clave del equipo, su juego y actitud le otorgaron el apodo de "El Káiser”..

Beckenbauer jugó para la selección de Alemania Occidental desde 1965 hasta 1977. Debutó el 26 de septiembre de 1965 (con 20 años y 15 días) en un partido frente a Suecia válido para la clasificación para el Mundial de Inglaterra 1966. Además de sus éxitos en el Mundial y la Eurocopa, jugó 103 partidos internacionales y anotó 14 goles.

Michel François Platini (21 de junio de 1955, Joeuf, Francia) es otro de los grandes talentos de la historia del fútbol conocido por su habilidad para marcar goles y su visión de juego. En su palmarés se encuentran tres Balones de Oro (1983, 1984, 1985) y múltiples títulos de liga con la Juventus, así como una Eurocopa (1984) con Francia.

Debutó en el primer equipo del Nancy con 17 años, 10 meses y 11 días (el 3 de mayo de 1973), en un partido contra el Nimes. Su talento y habilidad lo llevaron a fichar por el Saint-Étienne y posteriormente por la Juventus, donde se consolidó como una leyenda del club y uno de los mejores jugadores del mundo.

Platini jugó para la selección de Francia desde 1976 hasta 1987. Debutó con 20 años, 9 meses y 6 días (el 27 de marzo de 1976) en un partido frente a Checoslovaquia en el estadio Parque de los Príncipes, en París. Lideró a su equipo en la Eurocopa de 1984 que Francia conquistó tras derrotar a España en la final y en donde fue el máximo goleador del torneo. En total, jugó 72 partidos internacionales y anotó 41 goles.

Andrés Iniesta (11 de mayo de 1984, Fuentealbilla, España) es uno de los futbolistas más talentosos y exitosos de su generación. En su palmarés se encuentran múltiples títulos de La Liga y de Champions League con el FC Barcelona, así como un Mundial (2010) y dos Eurocopas (2008, 2012) con España. Iniesta es conocido por su visión de juego y pasó a la historia también por marcar varios goles decisivos.

Debutó en el primer equipo del FC Barcelona con 18 años, 5 meses y 18 días (el 29 de octubre de 2002), en un partido contra el Club Brujas en Champions League. Su talento y habilidad técnica rápidamente lo convirtieron en una pieza clave del equipo, liderando al Barça en una era que unió a varios de los mejores talentos de la Masía del FC Barcelona en un mismo equipo.

Iniesta jugó para la selección de España desde 2006 hasta 2018. Debutó con la Selección el 27 de mayo de 2006 (con 22 años, 0 meses, y 16 días) en un encuentro de clasificación para el Mundial de Alemania 2006 ante Rusia. Su gol en la final del Mundial de 2010 frente a Holanda llevó a España a conquistar su primera estrella. En total, jugó 131 partidos internacionales y anotó 13 goles.

Ronaldo Luís Nazário de Lima, (22 de septiembre de 1976, Río de Janeiro, Brasil) es considerado uno de los delanteros más letales y prolíficos de la historia del fútbol. En su palmarés se encuentran dos Mundiales (1994, 2002), dos Balones de Oro (1997, 2002) y múltiples títulos de liga con el FC Barcelona, el Inter de Milán y el Real Madrid. Tan sólo le quedó la espina de haber podido ganar una Champions League, aunque ganó una Recopa, con el Barça, y una Copa de la UEFA con el Inter.

Debutó en el primer equipo del Cruzeiro con 16 años, 8 meses y 3 días (el 25 de mayo de 1993), en un partido contra el Caldense. Su talento precoz y habilidad para marcar goles rápidamente levantaron el interés de los grandes clubes europeos. Tras ganar el Mundial de Estados Unidos 1994 fichó por el PSV Eindhoven, el primero de los cinco equipos del continente en los que militó.

Ronaldo jugó para la selección de Brasil desde 1994 hasta 2011. Debutó con la canarinha a los 17 años, 6 meses y 1 día (el 23 de marzo de 1994) en un encuentro frente Argentina (2-0), en el estadio de Arruda en Recife. Fue fundamental en la victoria de Brasil en el Mundial de Corea del Sur y Japón de 2002, donde fue el máximo goleador del torneo. En total, jugó 98 partidos internacionales y anotó 62 goles.

Eusébio da Silva Ferreira, conocido como Eusébio, (25 de enero de 1942, Maputo, Mozambique) es una leyenda del fútbol portugués, que destacó por su increíble capacidad goleadora y su habilidad técnica. En su palmarés se encuentran una Copa de Europa (1962) y múltiples títulos de liga con el Benfica. Eusébio fue galardonado con el Balón de Oro en 1965.

Debutó en el primer equipo del Benfica con 19 años, 3 meses y 27 días (el 23 de mayo de 1961), en un partido contra el Atlético Clube de Portugal. Su talento y capacidad goleadora rápidamente lo convirtieron en una figura central del equipo, liderando al Benfica en una era de gran éxito tanto a nivel nacional como internacional. La victoria ante el Real Madrid en la final de la Copa de Europa 1961/62 colocó al club portugués en la cúspide europea. Los lusos ganaron las dos siguientes ediciones de la Copa de Europa tras los cinco primeros títulos que conquistó el Real Madrid. En la 1960/61 fue al FC Barcelona al que le ganaron en la final.

Eusébio jugó para la selección de Portugal desde 1961 hasta 1973. Debutó el 8 de octubre de 1961 (con 19 años, 8 meses y 12 días) en un partido de la clasificación para el Mundial de Chile 1962, para el que no lograron clasificarse. En el que sí que lograron participar fue el de 1966 en Inglaterra, donde fue el máximo goleador del torneo y llevó a su equipo a las semifinales. En total, jugó 64 partidos internacionales y anotó 41 goles.

Robert Charlton, más conocido como Bobby Charlton, (11 de octubre de 1937, Ashington, Inglaterra) es uno de los futbolistas más legendarios de la historia del fútbol inglés. En su palmarés se encuentra el único Mundial conquistado por el país creador de este deporte (1966) y una Copa de Europa (1968) con el Manchester United. Charlton es conocido por su potente disparo, habilidad técnica y liderazgo.

Debutó en el primer equipo del Manchester United con 18 años, 11 meses y 23 días (el 6 de octubre de 1956), en un partido contra el Charlton Athletic en el que logró marcar dos goles. Su talento y capacidad anotadora rápidamente lo convirtieron en una figura clave del equipo, liderando al Manchester United en una era de gran éxito tanto a nivel nacional como internacional.

Charlton pertenece a una generación del United marcada por un trágico accidente de avión. El 6 de febrero de 1958, procedente de Belgrado la aeronave en la que viajaba la plantilla de los ‘Red Devils’ tenía previsto hacer una escala en Múnich. Tras varios intentos de aterrizaje, el avión acabó chocando contra el suelo. Siete jugadores murieron y Charlton se convirtió en la estrella de la reconstrucción del equipo.

Bobby jugó para la selección de Inglaterra desde 1958 hasta 1970. Debutó en un partido amistoso frente a Escocia con 20 años, 6 meses y 8 días (el 19 de abril de 1958). Fue fundamental en la victoria de Inglaterra en el Mundial de 1966, donde fue nombrado el mejor jugador del torneo. En total, jugó 106 partidos internacionales y anotó 49 goles, dejando una huella imborrable.

Manuel Francisco dos Santos, apodado Garrincha (28 de octubre de 1933, Pau Grande, Brasil) es una leyenda del fútbol brasileño, conocido por su increíble habilidad para el regate y su capacidad para desbordar defensas. En su palmarés posee dos Mundiales (1958, 1962) con Brasil y múltiples títulos de liga con el Botafogo. Garrincha es considerado uno de los mejores extremos de todos los tiempos.

Debutó en el primer equipo del Botafogo con 19 años, 8 meses y 19 días (el 19 de julio de 1953), en un partido contra el Bonsucesso. Su habilidad para driblar y su creatividad en el campo rápidamente lo convirtieron en una figura central del equipo, liderando al Botafogo en una era de gran éxito tanto a nivel nacional como internacional. En su primer año con el equipo brasileño disputó 26 partidos y marcó 20 goles

Con la selección de Brasil jugó desde 1955 hasta 1966. Su debut fue el 18 de septiembre de 1955 (con 21 años, 10 meses y 18 días) en un partido amistoso ante Chile. Fue fundamental en las victorias de la canarinha en los Mundiales de 1958 y 1962, siendo nombrado el mejor jugador del torneo en 1962. En total, jugó 50 partidos internacionales y anotó 12 goles, dejando una huella imborrable en el fútbol mundial que no pasó desapercibida pese a compartir campo en la Selección con la leyenda Pelé.

Ferenc Puskas (2 de abril de 1927, Budapest, Hungría) es recordado como uno de los futbolistas más prolíficos y talentosos. El hungaro es conocido tanto por su destreza goleadora como por su liderazgo en el campo. En su carrera, ganó múltiples títulos, incluidos cinco campeonatos de liga húngara (1949–1955) con el Budapest Honvéd y tres Copas de Europa (1959, 1960, 1966) con el Real Madrid. Además, fue cuatro veces máximo goleador de la liga española (1960, 1961, 1963, 1964) y recibió el premio al Mejor Goleador del Siglo XX por la IFFHS en 1995. En total, anotó 512 goles en 528 partidos oficiales.

Utilizó el nombre de Miklós Kovács para eludir las normas de la edad mínima antes de firmar oficialmente por el Budapest Honvéd. Puskas debutó en el primer equipo con 16 años, 8 meses y 3 días, el 5 de diciembre de 1943. A esa edad ya mostraba un talento excepcional, que le permitió rápidamente ganarse un lugar fijo en el equipo. Su capacidad para marcar goles y su visión del juego lo convirtieron en una pieza clave del Honvéd y de la selección húngara, conocida como el "Equipo de Oro".

Jugó para la selección de Hungría desde 1945 hasta 1956, durante la cual el equipo fue reconocido mundialmente por su estilo de juego innovador y su dominio en el fútbol internacional. Hizo su debut con la selección el 20 de agosto de 1945 (con 18 años, 4 meses y 18 días) y anotó un gol en la victoria por 5-2 sobre Austria. Puskas lideró a Hungría en la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952 y en la final del Mundial de 1954. En su carrera internacional, anotó 84 goles en 85 partidos, un récord impresionante que se mantuvo por décadas.

Después de la Revolución Húngara de 1956, Puskas se exilió y se unió al Real Madrid en 1958, donde continuó su carrera con notable éxito. A pesar de un período de inactividad, su talento no disminuyó, y se convirtió en una leyenda del club blanco.

Kylian Mbappé (20 de diciembre de 1998, Bondy, Francia) es uno de los futbolistas más destacados actualmente en el fútbol mundial, conocido por su velocidad, habilidad y capacidad goleadora. En su palmarés se encuentran múltiples títulos de la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain (2018, 2019, 2020, 2022) y con el AS Monaco (2017), así como el Mundial de 2018 con la selección de Francia. Mbappé ha sido galardonado con el trofeo Golden Boy 2017 y el Trofeo Kopa (2018).

Debutó en el primer equipo del AS Monaco con 16 años, 11 meses y 12 días (2 de diciembre de 2015), en un partido contra el SM Caen. En su primera temporada completa con el equipo, 2016-2017, ayudó al Monaco a ganar la Ligue 1, anotando 15 goles en 29 partidos y llevando a cabo una actuación muy destacada en la Champions League, donde su equipo llegaron a las semifinales. Su actuación en esa temporada le valió un traspaso al Paris Saint-Germain, además del interés del Real Madrid, convirtiéndose en uno de los fichajes más caros de la historia.

Mbappé jugó para la selección absoluta de Francia desde 2017 y rápidamente se estableció como una de las estrellas del equipo. Debutó el 25 de marzo de 2017 (con 19 años, 3 meses y 5 días). Su actuación en el Mundial de 2018 en Rusia fue particularmente destacada, anotando cuatro goles en el torneo, incluyendo uno en la final frente a Croacia. Con 19 años, se convirtió en el segundo adolescente en marcar en una final de la Copa del Mundo, después de Pelé en 1958.

George Best (22 de mayo de 1946, Belfast, Irlanda del Norte) pasó a la historia no solo por su habilidad en el campo, sino también por su carismática personalidad fuera de él. En su palmarés se encuentran dos Premier League (1965, 1967), una Copa de Europa (1968) y un Balón de Oro (1968). Jugó más de 470 partidos con el Manchester United y anotó 179 goles en sus once temporadas en el club. En 1974 se fue para jugar en 13 clubes de hasta 7 países durante los siguientes 10 años.

Debutó en el primer equipo del Manchester United con 17 años, 3 meses y 20 días (14/09/1963), en un partido contra el West Bromwich Albion. Tras aquel partido fue enviado de nuevo al equipo reservas y para su segundo encuentro con el primer equipo tuvo que esperar hasta diciembre de ese mismo año. En aquel encuentro anotó su primer tanto en la goleada de los ‘Red Devils’ al Burnley (5-1). Su actuación le valió para ganarse un puesto fijo en el equipo.

Best jugó para la selección de Irlanda del Norte desde 1964 hasta 1977. Nunca logró clasificar a su equipo para un gran torneo internacional como el Mundial o la Eurocopa, pero es considerado uno de los mejores jugadores que ha vestido la camiseta de Irlanda del Norte. Jugó 37 partidos y anotó 9 goles a lo largo de su carrera internacional, su debut se produjo el 15 de abril de 1964, con 17 años, 10 meses y 21 días.