De la Fuente, exigente con España para la final: "Debemos mostrar más nivel que en los últimos partidos"

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. El seleccionador español afirmó que a su equipo se le debe recordar "por sus fortalezas" y dijo estar muy confiante con las posibilidades de la Selección. "Si somos nosotros mismos tenemos posibilidades de ganar".

El seleccionador valoró el trabajo de toda la expedición española para llegar a la final, acordándose de Ayoze Pérez y Pedri, que se perderán el partido por lesión. También aseguró la presencia de Gavi junto al resto de futbolistas. "Será el jugador número 27", asegura.

De la Fuente también aboga por mantener la tranquilidad ya que sus futbolistas han jugado muchas finales, pero muy pocos lo han hecho en una Eurocopa. "Hay que tener calma y disfrutar. Solo me quedo con lo bueno en mi vida y me quedo con todo lo que está pasando aquí. Estoy emocionado por estar en una final de la Eurocopa. Muy tranquilo e ilusionado de jugar el partido".

Evaluación Eurocopa

El futuro es este momento y lo que seguiremos a continuación. Hay que llegar bien a mañana. Estoy orgulloso de ver el proceso que hemos seguido para llegar hasta aquí. La ilusión que ha generado. Estamos en derecho de sentirnos muy orgullosos. Hay presente y un grandísimo futuro. Mañana es el día que menos les voy a pedir a los jugadores porque lo dan todo. Les veo las caras y su espíritu. Les voy a pedir que disfruten algo que se han ganado".

Ambiente positivo

"Yo sólo me quedo con lo bueno. La final de una Eurocopa es uno de los grandes hitos deportivos. Estamos tranquilos, ilusionados y con ganas de jugar. Nunca hemos perdido la perspectiva. Nos centramos en lo que controlamos. Mañana no hay favorito. Si no estamos por encima del nivel de los últimos partidos y muy centrados no vamos a tener posibilidades de ganar".

Del subcampeón no se acuerda nadie

"Estamos preparados para pelear para ganar. Del segundo... La memoria es frágil y desagradecida con los que juegan una final. Pero los competidores no se olvidan nunca. El orgullo es estar en una final. Nosotros tenemos que ser reconocidos por nuestras fortalezas. Siendo nosotros tenemos posibilidades de ganar".

Aspecto mental para una final

"Desde la tranquilidad y el orgullo de jugar una final. Muchos jugadores han estado en finales... Pero en una Eurocopa la experiencia es totalmente diferente. Será un recuerdo para toda la vida. A mí no me va a cambiar nada. Y diréis, qué soso es este hombre. Soy un gladiador, vengo de la tierra, del circo... Sé lo que es estar peleando. Lo que más disfruto es ver a la gente feliz: a los jugadores y al país".

Las victorias de Inglaterra en los minutos finales

"Sabemos que Inglaterra tiene un potencial tremendo. Mañana pueden dar su mejor versión. Tenemos que estar más acertados que ellos. A un partido puedes ganar incluso siendo peor".

Relación con Dios

"La fe es algo personal y transferible. Desde mi inteligencia, me invita a creer en Dios, que me aporta mucha seguridad y mucha fortaleza. No soy supersticioso. Rezo todos los días, no me pongo todos los días la misma camisa con la que gano".