Lamine Yamal se vengó de Rabiot con su golazo y después le lanzó un mensaje: "¡Habla ahora!"

En vísperas de las semifinales de la Eurocopa, al francés de Adrien Rabiot no se le ocurrió nada mejor que poner a Lamine Yamal el cuchillo entre los dientes. Por que sí, el jugador de la Selección tiene solo 16 años, pero no le asustan los desafíos. Menos aún si le azuzan. Tras estas palabras, el futbolista de Mataró se convirtió en el héroe del pase de España a la final.

"Lamine ha demostrado ser un jugador que puede enfrentarse bien al estrés, tiene muchísimas cualidades [...] Va a ser cuestión de que podamos meterle presión. Queremos sacarle de su zona de confort. Si quiere jugar una final, tendrá que demostrar más cosas de las que ha hecho", señaló el exjugador de la Juventus en la rueda de prensa previa al partido.

Esas palabras, que Rabiot recordará durante mucho tiempo, quedaron grabadas en la cabeza de Lamine Yamal hasta el partido. El jugador español habló en el campo, aunque ya avisó antes en redes sociales: "Muévete en silencio y habla solo para hacer jaque mate", avisó en una clara indirecta al futbolista galo.

El mensaje de Lamine Yamal a Rabiot en redes sociales

Lo que vino después ya es historia de la selección y del fútbol europeo. De un momento a otro, Yamal se inventó un golazo desde la frontal con su pierna izquierda. El balón fue a la escuadra sin que Maignan pudiera hacer nada y quien mejor vio el disparo, puesto que estaba justo delante, fue Rabiot. Una 'foto' para la historia.

Rabiot, tras ser callado por Lamine, acabaría siendo sustituido luego de un mal partido. Francia acabó perdiendo y siendo eliminada de la Eurocopa. Lamine, que marcó un récord de precocidad como goleador en los grandes torneos de selecciones, se encumbró como la estrella que es. Y todavía tenía algo guardado para el futbolista galo: "¡Habla ahora, habla ahora!", exclamó ante la cámara tras el pitido final.

🤫Mensaje de Lamine Yamal a Rabiot: “Habla ahora🤌🏻”. pic.twitter.com/bWNQJzub03 — La cara B del futbol (@lacarabfutbol_) July 9, 2024

MVP del partido, Lamine Yamal habló ante los medios de comunicación tras el partido: "Cuando he metido el gol he intentado pensar en el equipo que es lo más importante y no darle importancia a cosas de fuera. Yo siempre digo que el destino pone a cada uno en su lugar y estoy muy feliz por el gol y por el pase a la final", dijo sobre su golazo y lo ocurrido con Rabiot.

Preguntado por el mensaje que dejó ante la cámara, añadió lo siguiente: "Era para la persona que sabe que es para él. Estoy muy contento por la victoria y por ayudar al equipo, que ha pasado a la final. Al final no hay que darle importancia a nada de eso. He ayudado al equipo".

Si le faltaba una cosa , con 16 años , meter este golazo en tu cara 🥰 https://t.co/fr3vz7RF58 — Pedro Porro (@Pedroporro29_) July 9, 2024

La venganza de Lamine sobre Rabiot es uno de los temas más comentados. El internacional español Pedro Porro, que se quedó fuera de la lista para la Eurocopa, pero que no ha dejado de animar a sus compañeros desde casa, vaciló al jugador francés a través de las redes sociales.

"Si le faltaba una cosa, con 16 años, meter este golazo en tu cara", escribió Pedro Porro en la red social X haciendo alusión al mensaje que Rabiot dejó en rueda de prensa el lunes. El jugador galo se puso solito en la diana y Lamine le rebasó.