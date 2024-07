Países Bajos - Inglaterra, Eurocopa: horario y dónde ver por TV el partido de semifinales

El último puesto para la final de la Eurocopa se lo juegan entre Países Bajos e Inglaterra. Ambbas selecciones se miden en este nuevo capítulo de un clásico europeo, en el que Ronald Koeman y Gareth Southgate serán quienes estén en los banquillos. El espectáculo está asegurado.

Algo ha fallado en Southgate, que no ha conseguido que sus jugadores funcionen como en anteriores torneos. Siempre ha pasado algo que ha desestabilizado al campamento inglés, que prácticamente, hasta su clasificación para las semifinales, no ha podido respirar tranquilo. Y el primero en alterar la paz de su selección fue el mismo Southgate, que antes del inicio de la Eurocopa aseguró en una entrevista que si no ganaba el título dejaría el cargo después de ocho años.

En cuartos de final, para enfrentarse a Suiza, apostó por jugar con tres centrales (Kyle Waker, John Stones y Ezri Konsa) y dos laterales largos como Trippier y Bukayo Saka. Inglaterra, por fin, mejoró, pero tampoco fue una fiesta del buen fútbol. Solo al final, con la aparición de Cole Palmer, siempre suplente pero deseado por toda la afición, y con el renacimiento de Saka, se salvó de caer eliminado. Jordan Pickford también colaboró en la causa tras detener un penalti en la tanda a Manuel Akanji.

Países Bajos, mientras, tampoco ha tenido un viaje cómodo por la Eurocopa. Sobre todo, en la fase de grupos, en la que ocupó la tercera plaza por detrás de Francia y Austria y generó muchas dudas. Koeman y sus jugadores, pero sobre todo Koeman, aguantaron la lluvia de reproches por un juego irregular, carente de identidad y con un técnico al que no le ha importado criticar abiertamente a alguno de sus jugadores tras la derrota frente a Austria (2-3) en su tercer encuentro.

Pero la realidad es que con críticas, sin ellas, con buen o mal fútbol, ahí está los Países Bajos, en semifinales y con toda su plantilla preparada, sin lesionados ni sancionados, lista para derrotar a Inglaterra. Cody Gakpo, Memphis Depay, Virgil van Dijk y el héroe ante Turquía, el portero Bart Verbruggen, están listos para desafiar a la Inglaterra de Southgate, que recibirá muchas críticas que los datos las espantan: el técnico británico dirigirá su tercera semifinal en cuatro torneos desde que llegó al cargó hace ocho años. Casi nada. Eso sí, ambos se enfrentarán por primera vez a una selección de las importantes en las eliminatorias: Rumanía, Turquía, Eslovaquia y Suiza, no lo eran.

¿Cuándo se juega el partido de Eurocopa entre Países Bajos e Inglaterra?

El partido de las semifinales de la Eurocopa entre Países Bajos e Inglaterra se disputa este miércoles 10 de julio. El choque se juega a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 14:00 y en Argentina las 17:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de Eurocopa entre Países Bajos e Inglaterra?

El encuentro entre el combinado de Ronald Koeman y la selección inglesa se disputa en el Signal Iduna Park, en la ciudad alemana de Dortmund. Un feudo con capacidad para 81.365 espectadores que habitualmente acoge los partidos del Borussia Dortmund.

¿Dónde se podrá ver por TV el partido de Eurocopa entre Países Bajos e Inglaterra?

Este partido de las semifinales de la Eurocopa 2024 entre Países Bajos e Inglaterra podrá verse en televisión a través de La 1 y su plataforma online RTVE Play. La televisión pública española tiene los derechos para retransmitir en directo esta edición completa del torneo continental.

Además, se podrá seguir el Países Bajos - Inglaterra a través de la retransmisión minuto a minuto de EL ESPAÑOL.