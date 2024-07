Así quedan las semifinales de la Euro: equipos clasificados, cruces y rival de España

La Eurocopa encara su tramo final en la que todavía debe comparecer una selección. España, Francia e Inglaterra ya han firmado su hoja de asistencia a la antesala de la final donde se vivirán los últimos cruces del torneo. Los de Luis de la Fuente compitieron e ilusionaron tras batir a la anfitriona Alemania con un gol de Mikel Merino sobre la bocina.

La Roja se puso el mono de trabajo con extintor incorporado para apagar el clima infernal de Stuttgart y enterrar una maldición que arrastraban desde que el fútbol existe. Nunca habían ganado a una selección anfitriona en una fase final de torneo. Accedieron de esta manera a unas semifinales en las que se topan con Francia, el país vecino, que superó en la tanda de penaltis a Portugal, la otra nación limítrofe.

Luis de la Fuente deberá reconstruir su defensa para dicho partido. Le Normand vio la amonestación en la primera falta que realizó y Carvajal, ya con una amarilla y la suspensión para semis en el bolsillo, terminó siendo expulsado por su agarrón a Musiala.

Ni uno ni otro podrán vestirse de corto el próximo martes en Múnich. La posición del central será cubierta por Nacho, titular en el debut ante Croacia y que sustituyó al propio Le Normand en el descanso del choque contra Alemania. La otra alternativa, aunque con bastantes menos posibilidades, sería alinear a Dani Vivian.

En lo que al lateral derecho se refiere, no hay mucha historia. Jesús Navas, que fue titular ante Albania y participó en el tramo final de la goleada contra Georgia, es el sustituto natural. Los cuartos de final son la última eliminatoria en la que las tarjetas amarillas se acumulan, a partir de semifinales, todos los futbolistas comenzarán de cero.

Los jugadores franceses celebran el pase a las semifinales. REUTERS

Su rival, Francia, no sufre ninguna baja. Ni por acumulación de tarjetas ni por lesión, pero sí se mantiene sumida en una zozobra futbolística. En cinco partidos no han logrado anotar un gol de jugada. Dos fueron en propia puerta (Austria y Bélgica) y el restante (Polonia) se definió desde los once metros. Algo similar les ocurre en área propia. Tan solo Lewandowski desde los once metros ha sido capaz de batir a Maignan. Ni un tanto de jugada hilvanada.

Por el otro lado del cuadro ya se empieza a dibujar el futuro. Inglaterra, tras otro partido rácano y lento, se ha impuesto a una Suiza combativa que llegó hasta los penaltis. Su rival en semifinales saldrá del último choque de cuartos de final que enfrentan a Países Bajos o Turquía. Una de estas tres selecciones serían el rival de España en una hipotética final. Aunque para ello deberá tumbrar primero a Francia.