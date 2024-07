Así fue la lesión de Pedri tras una entrada de Kroos que le obligó a ser sustituido al inicio del España - Alemania

España

Alemania

El partido entre España y Alemania no pudo empezar peor para la selección española. Apenas corría el minuto 6 de partido cuando Pedri tuvo que pedir el cambio por una lesión en la rodilla.

La acción tuvo lugar en un lance entre el futbolista canario de la Selección y Toni Kroos. Pedri llegó antes a tocar el balón y el centrocampista teutón le arrolló con con una dura entrada a la altura de la rodilla. El colegiado señaló falta, pero no le mostró cartulina amarilla.

Pedri intentó seguir en el terreno de juego, pero en la siguiente jugada se tiró al suelo y pidió el cambio. Se lamentó mucho y abandonó cabizbajo el terreno de juego para que entrase Dani Olmo en su lugar.

💥 Esta fue la entrada de Kroos que lesionó a Pedri.



El árbitro no le sacó ni la amarilla al jugador alemán. #EURO2024



📲 https://t.co/uwePZpcmT7 pic.twitter.com/9F8Q1tuGqz — Teledeporte (@teledeporte) July 5, 2024

El '8' de Alemania no solo fue amonestado sino que fue a protestar cuando no tiene potestad para ello al no ser el capitán del equipo. Anthony Taylor le dejó conversar con él y le acabó perdonando la amarilla.