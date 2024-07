Las comentadas palabras de Mbappé sobre Cristiano antes del Francia - Portugal: “Espero que no esté contento...”

Hamburgo será testigo de una reivindicación, la de Francia o Portugal. Ninguna de las dos selecciones ha mostrado su mejor versión a lo largo de la Eurocopa, pero han logrado llegar a la fase final del torneo. El combinado francés con un solo gol anotado y de penalti, el resto, tantos en propia de sus rivales.

Mientras que el cuadro luso lo ha conseguido con dudas y una tanda de penaltis superada ante Eslovenia gracias a un brillante Diogo Jota. Aquel momento sirvió para que Cristiano Ronaldo se desquitara de su fallo desde los once metros durante la prórroga. Un error que provocó las lágrimas y una imagen que ha dado la vuelta al mundo y se convertirá en una de las más icónicas de la historia de las Eurocopas.

Sobre la mencionada situación y su figura se ha pronunciado Kylian Mbappé. "Hay que apreciar lo que ha sido y lo que es. Solo admiro la grandeza del jugador. Un jugador único. No habrá nadie como él. Ha marcado la historia del fútbol, ha inspirado a generaciones. Ha marcado a un montón de personas. Respeto hacia él, pero como digo, espero que mañana no esté contento porque queremos ir a la semifinal", asegura el francés.

Cristiano Ronaldo y Mbappé durante un partido con sus selecciones. EFE.

A sus 39 año, Cristiano ha batido todo tipo de récords en las Eurocopas. Es el futbolista que más partidos ha disputado, más asistencias ha repartido y más goles ha festejado. Un ídolo y referente para Mbappé, quien desde pequeño mostró su admiración. "Cristiano es único. He tenido la oportunidad de comenzar mi sueño de jugar en el Real Madrid. Espero escribir la historia del Madrid. Pero la historia de Cristiano en el Real Madrid fue única. Espero hacer una cosa única. Solo tengo elogios hacia él", sentencia Mbappé.

Aunque Kylian avisa de que los peligros de Portugal no acaban en Cristiano. "Cuando juegas ante Portugal, es difícil elegir un jugador. Tienen grandes jugadores. La facilidad me haría decir Cristiano, pero sería obviar a todos los jugadores. Mañana jugamos ante un equipo que tiene Bruno Fernandes, Leao, Bernardo Silva, todos son peligrosos. Mis compañeros del PSG también. No habrá que centrarse en un jugador, porque sería ignorar a los otros. Si te fijas en uno, lo pagas".

No obstante, Mbappé ve a Francia con opciones de conseguir el billete a semifinales. "Tenemos la ambición de ganar y de llegar, primero, a semifinales. Tenemos que pasar las etapas previas. Ahora tenemos un gran equipo enfrente, Portugal. Vamos a jugar con la ambición necesaria. Por el momento, solamente nos centramos en Portugal. Lo que pasó antes o lo que pasará después, no importa, porque hay que rendir para ganar mañana", finaliza.