Joselu, sin amigos en el terreno de juego: "Ojalá podamos retirar a Toni Kroos este viernes"

Joselu fue el elegido por la selección española para comparecer este miércoles ante los medios de comunicación a dos días del partido contra Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. El delantero hizo un repaso sobre su momento en el combinado nacional y también respondió a varias preguntas sobre su salida del Real Madrid.

El ariete, que se marcha a jugar a la liga de Qatar, asumió que uno de los motivos de su salida del club blanco era la llegada de Mbappé, ya que su rol iba a cambiar considerablemente. Además, se mostró confiado en poder lograr el pase a los cuartos de final pese a que eso suponga la retirada inmediata de su excompañero Toni Kroos.

Aprender de Kroos

"Son unos cuartos de final de una Eurocopa contra una grandísima selección. Alemania es grandísima favorita para ganar el torneo, pero esperemos retirar a Kroos el viernes. Ha sido un compañero y un amigo en el vesutario, he tenido muchos consejos de él y ha sido un placer para mí. Debemos tener mucho ojo con él el viernes".

Por qué se va a Qatar

"Era el momento oportuno para dar ese paso. Simplemente agradecer al Madrid, al presidente y a José Ángel por toda la implicación que tuvieron para ayudarme a hacer la operación. Creo que ha sido una temporada increíble a nivel personal y colectivo en el club, y creo que era el momento de dar ese paso".

Decepcionado con alguien

"Yo he felicitado a la gente que he tenido que felicitar del Espanyol. Me alegro de que el club haya vuelto a Primera División".

Sus motivos para irse a Qatar

"Lo que te mueve un poco son las ganas de seguir compitiendo. Mi papel en el Madrid no iba a ser el mismo que el de este año. Me voy a un país muy bueno, a una ciudad que para el bienestar de mi familia va a ser muy buena. No quería irme a otro club europeo a intentar lo que seguramente no se puede conseguir fuera del Real Madrid, he salido de la mejor manera posible, con la Champions, y creo que era el momento para dar el paso".

Se ve en el próximo Mundial

"Yo no renuncio a nada. Para mí es un privilegio estar en la Selección, representar a su país es lo máximo para un futbolista. Espero seguir dando el mismo rendimiento y poder seguir viniendo a la Selección para disfrutar de este cuerpo técnico y estos compañeros".

Esperaba jugar más

"Lo que me preocupaba era estar en la lista de 26. Lo demás, creo que todos somos importantes en el aspecto que nos toca, para mí el día a día es lo más importante dentro de una concentración tan larga y está claro que los momentos van a llegar para todos los futbolistas que estamos aquí".

Lo duro del camino

"En el momento en el que estoy ahora disfruto de cada día. No es fácil llegar al Real Madrid con 33 años y conseguir lo que hemos conseguido este año, no es fácil estar en la lista de una selección absoluta, y a todo hay que darle valor. Todo llega y la verdad es que estoy muy contento de todo lo que he aprendido durante mi carrera porque es lo que me ha llevado a estar aquí. Está claro que el camino no es fácil, ojalá hubiera podido estar diez años en el Real Madrid, pero he disfrutado de cada experiencia que he vivido".

Alemania, un rival motivado

"En unos cuartos de final hay que controlar las emociones. Va a ser un partido muy duro, ellos juegan en casa y van a apretar con la afición. A nosotros nos tiene que dar un extra de motivación. Nosotros queremos ganar y pasar a semis".

El papel de Kroos

"Sabemos de las condiciones que tiene Toni. Es un jugador fundamental para la selección, pero no nos podemos centrar solo en él. La pelota pasa por él cada vez que Alemania tiene la posesión y habrá que tener un ojo especial con él".

Su infancia en Stuttgart

"Me volví con tres años a España y era muy pequeño. Me transmitieron mi madre y mi hermana el respeto que hay en este país, el orden, y eso es un poco como me han criado desde pequeño. Lo he vivido cuando he estado jugando tres años en este país y estoy muy agradecido porque me han tratado muy bien, pero ahora representamos a España y queremos ganar. En Stuttgart también marqué mi primer gol en Bundesliga y ojalá se pueda repetir".