Portugal - Eslovenia: horario y dónde ver por TV el partido de octavos de final de la Eurocopa 2024

Se acabaron los cálculos para ver qué selecciones superan la fase de grupos, ha llegado la hora de la verdad. Portugal y Eslovenia inician su camino en unas eliminatorias que ya no cuentan con red de seguridad. El encuentro medirá los goles, que no todavía no se han producido en esta Eurocopa, de Cristiano Ronaldo y las paradas de Jan Oblak.

Los de Roberto Martínez llegan tras acabar la fase de grupos como primeros de grupo con dos victorias y una derrota. Mientras que los eslovenos han entrado como uno de los cuatro mejores terceros, en concreto del grupo C. Dos caminos diferentes que desembocan en una misma autopista: los octavos de final.

A esta selección, la que está construyendo Roberto Martínez, le sobra tiempo y faltan urgencias. Sellaron el billete para Alemania antes que nadie y esperan ser los últimos en irse.

Una combativa Eslovenia que por primera vez en su historia se cuela entre las 16 mejores selecciones del Viejo Continente. Lo hace invicta, sin haberse arrodillado ante nadie. Ni Dinamarca, ni Serbia ni la Inglaterra han podido con la solidez defensiva y la organización compacta de sus líneas.

El cuadro esloveno es un equipo que se reduce a las dos áreas. En la propia cuenta con un portero mastodóntico como es Jan Oblak, siempre escudado de su defensa y en ocasiones del centro del campo y en la contraria, donde aparece Sesko a la carrera porque los de Kek rehúyen de adornos y virguería y se expresa al contragolpe. Así minimizó sus carencias y maximizó sus virtudes para precintar su clasificación dentro del grupo rácano de la Eurocopa.

Seis partidos después, cinco de ellos resueltos con empate, hubo que aplicar todo tipo de criterios para conocer al dueño de la segunda plaza que finalmente fue de Dinamarca. A Eslovenia no le importa, celebraron la parada de Oblak a Palmer en el tramo final como si de un pase a octavos se tratara. De hecho, eso significaba.

¿Cuándo se juega el Portugal - Eslovenia de octavos de final de la Eurocopa?

El encuentro entre Portugal y Eslovenia correspondiente a los octavos de final se disputa este lunes 1 de julio a partir de las 21:00 horas. En México serán las 13:00 y en Argentina las 16:00 horas.

¿Dónde se juega el Portugal - Eslovenia de octavos de final de la Eurocopa?

El partido entre la selección lusa y el combinado esloveno se disputa en el Deutsche Bank Park de Frankfurt. Un feudo con capacidad para 58.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el Portugal - Eslovenia de octavos de final de la Eurocopa?

En España, el encuentro que corresponde a los octavos de final de la Eurocopa entre Portugal y Eslovenia se puede ver en La 1 y gracias a la cobertura minuto a minuto que hará EL ESPAÑOL.