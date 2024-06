Las notas de España ante Georgia: de la verticalidad de Nico Williams y Lamine al control de Rodri y Fabián Ruiz

España vuela por las bandas y se repone a escenarios que antes le ahogaban. El tanto en propia de Le Normand reforzó el planteamiento replegado de Georgia y a trajo viejos fantasmas a la cabeza. Aquellos partidos en los que una selección teóricamente inferior se encierra y atasca la circulación de La Roja.

No fue así porque Luis de la Fuente cuenta con dos aviones por banda que ensanchan demasiado el campo. Nico Williams y Lamine Yamal volvieron a ser protagonistas de un duelo en el que también resaltó el control y la calma en medio del caos de Rodri y Fabián Ruiz, ambos goleadores, ambos brújulas de esta selección que se cita con Alemania en cuartos de final.

Unai Simón: 6

No ha habido noticias de él y eso es la mejor noticia posible para España. No realizó parada alguna porque no recibió ningún disparo a puerta en todo el partido. Nada pudo hacer en el gol en propia de Le Normand. Estuvo cerca de ser sorprendido por un disparo lejano de Kvaratskhelia.

Carvajal: 6

Dani Carvajal es de esos jugadores que nunca dejan de competir. No lo ha hecho a lo largo de su carrera y ante Georgia tampoco iba a suceder. Rozó el gol con un cabezazo al primer palo y selló su espalda, aunque eso le costó no prolongarse en ataque tanto como suele acostumbrar.

Le Normand: 5

Concentración y personalidad en su máxima expresión. Inició el partido seguro al corte, pero tuvo mala suerte en el gol en propia que metió el miedo en el cuerpo a España. A raíz de ese intangible fue reponiéndose y creciendo. Se mostró sólido por alto y fino a la hora de desbaratar los contragolpes georgianos.

Laporte: 6

Inició el partido dubitativo ante los contragolpes georgianos, con más presencia en campo contrario que propio. Tuvo problemas para sostener a Kvaratskhelia, pero mejoró en el segundo tiempo al contar con más ayudas defensivas.

Los jugadores de España celebran uno de los goles ante Georgia. REUTERS

Cucurella: 8

Tremenda Eurocopa de Cucurella. España volcó el ataque por el carril zurdo por Nico y por él. Ambos se entienden a la perfección y generan dudas en la zaga rival. Probó a Mamardashvilli con un disparo que muchos cantaron como gol y apenas descuidó su espalda. A ver quién le quita el puesto.

Rodri: 9

El ancla de España. No importa cuando lo lean porque será así. Dio sentido al juego y mejoró cada jugada que pasaba por sus pies. Contuvo las transiciones georgianas y puso calma cuando todo eran prisas tras el tanto en propia de Le Normand. Su latigazo antes del descanso fue una bombona de oxígeno para España.

Fabián Ruiz: 8

No apareció en tantas ocasiones como le hubiera gustado y como ha demostrado en fase de grupos, pero no se descompuso ni con el resultado adverso. Acompañó a Rodri en la dirección del juego y, al igual que él, golpeó. Culminó la remontada tras aprovechar el centro con música botado por Lamine Yamal.

Pedri: 5

Algo previsible en sus movimientos. Daba la sensación de que siempre le sobraba un toque y que en ocasiones ralentizaba la circulación española de la que parecía algo desconectada. Su participación caducó en el inicio del segundo tiempo. Dani Olmo ocupó su lugar.

Nico Williams: 8

Incisivo por el costado izquierdo, donde España volcó su ataque a lo largo de todo el partido, especialmente en el primer tiempo. Lo intentó con varios disparos buscando el segundo palo, como le gusta, pero se topó con Mamardahsvilli. Además, echó una mano en defensa cuando fue necesario. En la única ocasión que tuvo espacio, se prolongó y fusiló a Mamardashvilli.

Nico Williams, con Lamine Yamal. REUTERS

Lamine Yamal: 7

No dejó de intentarlo y de quedarse a medias en la mayoría de sus desbordes. No pudo tirar del cambio de ritmo porque la poblada zaga georgiana no daba espacios. No obstante, su sola presencia pegada a la banda ensancha el campo y eso, ante un equipo tan replegado, siempre es positivo. La centró con música para que Fabián Ruiz culminase la remontada.

Morata: 5

Impreciso y algo sobreexcitado, especialmente tras el gol en propia de Le Normand. Le pitaron varias faltas en contra y pocas a favor. Se dejó llevar por las prisas que generó la desventaja inicial y no encontró su mejor versión. Además, vio la tarjeta amarilla por un pisotón a destiempo.

Dani Olmo: 7

Sustituyó a Pedri y la desconexión del segundo fue solucionada. Conectó bien con Lamine y Nico y precintó el pase a cuartos de final con su gol. Con Pedri lejos de alcanzar su mejor nivel, podría opositar a la titularidad para el partido de cuartos de final ante Alemania.

Grimaldo: 5

Ingresó al terreno de juego en lugar de Cucurella, su amigo en el vestuario y rival por el lateral izquierdo. Pisó área contraria, pero no tuvo demasiada incidencia en el juego.

Oyarzabal: 6

Sustituyó a un Morata amonestado y tuvo tiempo para asistir a Dani Olmo en el último y definitivo gol. Buenos minutos del jugador de la Real Sociedad.

Mikel Merino: 5

Entró en el tramo final del partido tras sustituir al goleador Fabián Ruiz.

Jesús Navas: 5

Ingresó al terreno de juego por Dani Carvajal en el tramo final del partido.