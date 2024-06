Italia, amenazada por una Suiza plagada de 'espías' y germinada en el Bolonia de Thiago Motta

Cuando Thiago Motta comenzó a edificar las bases de su Bolonia y lo llevó hasta la Champions 60 años después, no se podría imagina que su obra se volvería en contra. Entre todos los jugadores del Bolonia que hay en la Eurocopa han participado en un total de siete goles, llevando cinco de ellos el sello suizo. A las dos dianas de Ndoye y Aebischer hay que añadir las dos asistencias de Freuler, una de ellas al propio Aebischer.

Precisamente Freuler ha encontrado una segunda juventud de la mano de Thiago Motta, pero resta importancia al mencionado intangible. "Es un Suiza-Italia, no un Bolonia-Italia. Por supuesto que es un choque especial. He construido mi carrera en la Serie A desde hace 7-8 años y he encontrado un país ideal para vivir. Ahora bien, en partidos así no hay amigos", avisa con ciertas ganas de venganza.

"La derrota por 3-0 en la Eurocopa 2020 fue dolorosa, pero vino otro entrenador y cambiaron muchas cosas. La prueba es que nosotros fuimos al Mundial y ellos no", apunta Freuler, timón del Bolonia y de la selección suiza. Estará escoltado por Ndoye en el costado diestro y Aebischer en el zurdo. Ambos goleadores. Un gol para cada uno y, en el caso Aebischer, una asistencia.

Es un partido bonito, pero lo que queremos es ganar y avanza", apunta el pivote. Mientras que el delantero, pulido por Motta tras su breve paso por el Niza, tiene "ganas de hacer otra gran actuación ante Italia". Cabe recordar que un gol suyo a pase precisamente de Freuler estuvo cerca de tumbar a Alemania y clasificar a su selección como primera de grupo.

Y por si fuera poco, tres jugadores más, Ricardo Rodríguez (Torino), Okafor (Milan) y Sommer (Inter) militan en la Serie A. Y Zakaria, Shaqiri y Widmer han pasado por el fútbol italiano. El plan de Yakin será el mismo que a lo largo de toda la fase de grupos. Juntar las líneas para evitar la circulación por dentro y envidar con veloces contragolpes.

Freuler durante el partido ante Alemania. REUTERS.

El primer tangible lo humanizan Akanji y Aesbischer; el segundo Freuler y Ndoye. Y a ellos se suma Xhaka, el MVP por antonomasia. De manera literal. El jugador del Bayer Leverkusen suma cinco galardones a mejor jugador del partido en las Eurocopas, a uno de Cristiano. En esta edición suma dos en tres encuentros.

Suiza pone en peligro el pase a cuartos de la vigente campeona que llega al partido con dudas en su juego y dudas en la alineación. Spalletti deberá remodelar la zaga al no poder contar con ni con Calafiori ni con Dimarco. Fagioli, tras una temporada prácticamente en blanco al ser sancionado por realizar apuestas ilegales, es el que más enteros gana.

Nico Williams encara a Di Lorenzo durante el España-Italia de este jueves en la Eurocopa. Reuters

Creo que tenemos que mejorar para tener mejores resultados y poder pensar en grande. Tuvimos un grupo duro en el que sabíamos que era difícil clasificarse. Eso aumentó la presión. Ahora no sirve hacer cuentas. Sólo vale ganar y eso puede liberar a los jugadores", afirma Spalletti.

La Azurra, favorita más por nombre que por juego, se aferra al ingenio de Barella que pide paso para liderar la nueva generación italiana. Ha jugado todos los minutos del torneo, excepto el tiempo añadido del primer partido y marcó ante Albania un gol que a la postre ha significado el billete a octavos. Suiza, plagada de espías italianos, examina a una Azurra poco favorita, pero siempre resultadista y efectiva.