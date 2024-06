España se pone en el escaparate de la Eurocopa: el 40% de la plantilla tiene su futuro en el aire

El futuro de Nacho Fernández y Joselu ya está definido. El primero jugará en el Al Qadsiah de Arabia Saudí, mientras que el segundo se marcha a Al-Gharafa de Qatar. Dos movimientos oficializados a caballo entre la disputa de una Eurocopa que no está exenta del mercado de fichajes. Pocos escaparates mejor que la Euro y pocas selecciones más atractivas que La Roja.

Los clubes afrontan el torneo como el que curiosea por una avenida el siguiente escaparate a través de los cristales. Alemania decora el suyo con los colores y luces más llamativas para brillar y seducir a nuevos compradores. En la última resplandecieron jugadores como Spinazzola, Dumfries o Damsgaard. Y la anterior, en 2016, futbolistas como Embolo, Pellé y Guerreiro vieron sus vidas cambiadas en un mes.

Del 14 de junio al 14 de julio varios futbolistas de la expedición española podrían cambiar de aires. Dos ya lo han hecho y nueve mantienen la incógnita. "Sinceramente, no me preocupa que haya jugadores pendientes de su futuro. Son unos grandísimos profesionales y tienen un objetivo claro. Desde dentro de la concentración solo se transmite sentimiento de selección", aclara Luis de la Fuente.

El liderazgo de Morata y la cohesión del grupo mantienen a la expedición focalizada en la Eurocopa. Precisamente el delantero y capitán de España fue el primero en hablar sin tapujos del futuro. "Si el Atlético está mirando tantos delanteros será porque no soy una prioridad para el club. Supongo que lo que sale en prensa es porque lo están hablando. En octubre cumpliré 32 años y no puedo quedarme en el Atlético para no jugar y para no ser prioridad", declaró.

Él es uno de los tantos futbolistas de la expedición española que todavía mantienen su futuro en una incógnita. Al igual que Dani Olmo, cuya cláusula de rescisión es de 60 millones de euros. "Estoy abierto a posibilidades que puedan surgir, pero estoy centrado en la Eurocopa", expuso Olmo. Al atacante lo siguen el Barcelona, además del Manchester City, el Liverpool y el Bayern Múnich. El jugador entiende que su etapa en el Leipzig ha llegado a su fin.

España pasa a octavos como primera de grupo en la Eurocopa 2024 Europa Press

No obstante, el futbolista que más cotiza ahora mismo no es otro que Nico Williams, la verticalidad personificada. "He renovado con el Athletic y estoy muy cómodo. Es raro que me hagáis esas preguntas", afirma. Mientras, Lamine Yamal ejerce como enviado del FC Barcelona, uno de los equipos con el que más fuertemente se le ha relacionado. "Ojalá pueda compartir vestuario con Nico", sostiene Lamine. Además, la Premier también llama a su puerta. Liverpool y Chelsea suspiran por el jugador del Athletic cuya cláusula de rescisión es de 55 millones de euros.

El mercado de fichajes es uno de los peores rivales para el cuadro vasco. Salvo giro de última hora, Le Normand se convertirá en jugador del Atlético de Madrid. Su llegada a la expedición rojiblanca se hará oficial cuando concluya la Eurocopa. "La Real es algo muy especial para mí, pero no creo que sea el momento de hablar de los clubes", afirma.

Posible desbandada en la Real Sociedad

Mikel Merino le puede acompañar en la mudanza a Madrid. Su cláusula de 65 millones es el mayor impedimento, pero el hecho de que no haya renovado a un año de que se le acabe el contrato invita al optimismo al FC Barcelona y Atlético de Madrid, principales pujadores por el centrocampista. El cuadro catalán, además, ha estado relacionado con otro jugador del cuadro vasco: Zubimendi.

La mermada situación económica azulgrana es su mayor obstáculo, pues la cláusula del centrocampista son 60 millones de euros. Por lo que la entidad catalana habría fijado su mirada en Baena, jugador del Villarreal, cuyo precio de salida rondaría los 40 millones de euros. El futbolista ya ha manifestado en varias ocasiones su predilección por el FC Barcelona.

Otro que verá expirado su contrato es David Raya, por lo que el Arsenal deberá ejercer la opción de compra al Brentford o el meta español saldrá al mercado. Laporte, quien recupera ritmo competitivo en la Eurocopa, estaría abierto a una posible vuelta al Athletic. Mientras que la convocatoria, más lo barata que es su cláusula (4 millones de euros) invita a pensar que el futuro de Ayoze Pérez podría estar lejos del Benito Villamarín. Muchos nombres y muchas novias, aunque a Luis de la Fuente parece no preocuparle.