España se convierte en la gran favorita para ganar la Euro tras Inglaterra según la IA: era la cuarta antes de empezar

España ya está en octavos de final en la Eurocopa 2024. Su paso por la fase de grupos no ha pasado desapercibido, con tres victorias consecutivas contra Croacia, Italia y Albania se coronó como líder de grupo. Su primer enfrentamiento en octavos será contra la Selección de Georgia, un equipo que llega como tercera de grupo pero que no debemos subestimar ya que ha sorprendido a todos en su debut.

España tiene el objetivo puesto en la gran final en Alemania, y por el momento el equipo de Luis de Fuente no ha decepcionado. En el periodo previo al gran torneo de selecciones europeas, la inteligencia artificial posicionaba a España como cuarta favorita candidata a ganar el campeonato, por detrás de Inglaterra, Francia y Alemania, respectivamente.

Sin embargo, varios países de la Euro2024 han sorprendido con su juego, entre ellos España, y han roto con todas las estadísticas. Por ello, la IA ha analizado los nuevos datos y ha cambiado sus predicciones en torno a los favoritos a ganar el campeonato.

Si Juan Carlos Rivero no se podía superar, hoy se ha superado:



Narración del gol de España: Que buen pase de Olmooo… Navas, Navas, Navas… ah no… Ferrán, Ferrán, Ferrán Martínez



En fin, simplemente Rivero😂😂 pic.twitter.com/FqfYs9rhOf — Comizio Fútbol (@ComizioFutbol) June 24, 2024

Según los datos proporcionados por Opta Analyst, en un inicio España tenía un 9,6 % de probabilidades de ganar la Eurocopa 2024, colocándose como cuarta favorita, mientras que Alemania tenía un 12,4%, Francia un 19, 1% y la clara favorita era Inglaterra con un 19,9% de probabilidades de hacerse con la victoria.

Favoritos para ganar la Eurocopa antes de comenzar el torneo Opta

En un nuevo estudio realizado con IA, con los datos de la fase de grupos recogidos en la base de datos, España sube dos posiciones en la clasificación de candidatura a la victoria de la Euro2024. Inglaterra se mantiene como favorita en un mismo porcentaje, España llega a ser la segunda favorita con un 17,17% de probabilidades, Alemania se coloca tercera con un 15,83% adelantando a Francia que se queda con un 13,40% de posibilidades.

Favoritos para ganar la Eurocopa antes de comenzar la ronda de octavos de final Opta

Por otro lado, Georgia, el próximo rival de España, en un primer análisis, los datos reflejaban que no llegarían a tener ninguna posibilidad de ganar la Euro2024. No obstante, las cosas han cambiado y ahora llega a tener un 0,36% de probabilidades de ganar. Un porcentaje muy bajo, pero no inexistente.

Las selecciones que sí se suman a esa nula probabilidad de ganar el torneo europeo son: Ucrania, República Checa, Polonia, Serbia, Albania, Croacia, Escocia y Hungría.

España: porcentajes por fase

Los jugadores de La Roja están haciendo un gran papel en Alemania y así lo reflejan las estadísticas. Los datos muestran que los cuartos de final son prácticamente un hecho, con un 82,13% de posibilidades de pasar. La semifinal ya se hará un poco más cuesta arriba, teniendo menos del 50 % de probabilidades de pasar y llegar a la gran final será un reto con un 27, 14 % de posibilidades.

La Selección de España ganadores de la Eurocopa 2012 Depor

España ha ganado hasta en tres ocasiones la Eurocopa: 1964, 2008 y 2012. La última vez se coronaron en Europa capitaneados por Íker Casillas, este 2024 es el turno de Morata de llevar a La Roja hasta lo más alto del torneo.