¿Qué queda en juego en la última jornada de grupos de la Euro? Estos son los rivales más probables de España

La fase de grupos de la Eurocopa agoniza y a la vuelta de la esquina ya están las eliminatorias, donde un error te manda a casa y un acierto te mantiene con vida. España llega a la hora de la verdad a tiempo, con un vigoroso estado de forma después de precintar la fase de grupos con la portería imbatida y pleno de triunfos. Tres partidos, tres victorias y una expedición entregada que ahora sí contagia a los aficionados.

Los de Luis de la Fuente han paseado la guadaña y salido con vida del grupo de la muerte con una jornada de ventaja. "Sigo pensando que no hay una mejor selección que nosotros. No me canso de publicitar el producto nacional. Somos los mejores del mundo interpretando muchas versiones del juego. Es una generación magnífica", glorificaba De la Fuente tras ganar a Italia y sellar el billete a octavos de final de la Eurocopa como primeros de grupo a falta de la última jornada.

La contundencia exhibida ante Croacia y la superioridad mostrada ante Italia transformaron el duelo ante Albania en un trámite que fue solventado por la unidad B. Diez días pasarán desde que España sellara su clasificación hasta que dispute el partido de octavos. Tiempo suficiente para que futbolistas que arrastran molestias como Laporte o Nacho se recuperen a tiempo. "No tenemos preferencia, que nos toque el rival que sea", aseguró un De la Fuente confiado tras superar a Albania.

Ahora es turno para que los aficionados españoles saquen la pizarra y dibujen el esquema hasta encontrar el primer rival de La Roja para las eliminatorias. Al haber finalizado como líder, España se debe enfrentar a un tercero de grupo. Cabe recordar que a octavos acceden los dos primeros de cada grupo y las cuatro mejores terceras selecciones.

Los de De la Fuente se enfrentarían en concreto al tercer clasificado de los grupos A, D, E o F. Lo que en nombres se traduce como una gran cantidad de rivales ya que en dos de los cuatro grupos todavía resta una jornada por disputarse. La tercera plaza del grupo A se la quedó Hungría tras el agónico gol Csoboth ante Escocia. La del grupo D lleva el nombre de Países Bajos tras el bofetón que le propinó Austria y en el E y F aún está por decidirse.

Todos los escenarios posibles Si pasan los terceros de los grupos A, C, D y E; España se enfrenta al del grupo E. Si pasan los terceros de los grupos A, C, D y F; España se enfrenta al tercero del grupo F. Si pasan los terceros de los grupos C, D, E y F; España se enfrenta al tercero del grupo F

Y todas las combinaciones tienen cabida. Al menos en el grupo E, en el que Rumanía, Bélgica, Ucrania y Eslovaquia están igualadas a tres puntos. Todas dependen de sí mismas para pasar a octavos de final. No ocurre igual en el F, donde Portugal ya está clasificado pero Turquía, República Checa y Georgia batallan por la segunda y tercera plaza.

No obstante, por los resultados producidos, los terceros de los grupos A y D, ya no pueden emparejarse con España. Por lo que el rival de los de Luis de la Fuente será la tercera clasificada del grupo E o F, todavía en el aire. Sin embargo, lo que es de sobra conocido es que La Roja queda ubicada en la parte alta del cuadro con un camino terrorífico hasta la final.

En cuartos se enfrentará al campeón de Alemania - Dinamarca y en semifinales podría verse las caras con Francia o Portugal, que se enfrentarían en unos hipotéticos cuartos de final. Por el otro lado del cuadro, Italia e Inglaterra tendrían el recorrido relativamente despejado hasta una hipotética semifinal entre ellas. Lado terrorífico para España que lo afronta como una de las candidatas a levantar el trofeo en Berlín el próximo 14 de julio.