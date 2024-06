Füllkrug llega a tiempo para rescatar a Alemania y salvar el liderato del grupo

Suiza

Alemania

Alemania arribó en Frankfurt con la clasificación bajo el brazo y pocas prisas y urgencias. Todo lo contrario que Suiza, cuyo billete a octavos todavía no estaba sellado y soñaba con hacerlo como primera de grupo. No se alcanzó la media hora de juego cuando ambos protagonistas se intercambiaron el guion. O mejor dicho, lo intercambió Ndoye al rematar un centro tenso de un inconmensurable Freuler.

No obstante, tal y como apostilló Lineke, en el fútbol se enfrentan once contra once y siempre gana Alemania. Incluso cuando empata, porque únicamente necesitaba un punto para amarrar el primer puesto y se lo dio Füllkrug con un testarazo sobre la bocina. Los de Nagelsmann se quedan como estaban, que no es poco, después de haber bajado a la tierra tras dos jornadas excelsas. O mejor dicho, les bajó Suiza.

El planteamiento valiente y ordenado de los de Yakin sorprendió a una Alemania que no encontraba la fluidez en su circulación de balón. Y eso que Nagelsmann alineó a su once de gala, el mismo que había ganado con holgura y superioridad las dos primeras jornadas.

