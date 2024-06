La 'excepción ibérica': España y Portugal, únicas selecciones de la Eurocopa con el liderato de grupo sellado

En la actual Eurocopa hay selecciones que no es que hayan tirado la puerta abajo, es que se la han llevado a su casa. Entre la lista figura en lo más alto el nombre de España, la selección que no terminaba de convencer a gran parte de los aficionados nacionales antes del torneo, es ahora una de las sensaciones y máximas favoritas para permanecer en Alemania hasta el próximo 14 de julio.

"Sigo pensando que no hay una mejor selección que nosotros. No me canso de publicitar el producto nacional. Somos los mejores del mundo interpretando muchas versiones del juego. Es una generación magnífica", glorificaba De la Fuente tras ganar a Italia y sellar el billete a octavos de final de la Eurocopa como primeros de grupo a falta de la última jornada.

El de Albania será un partido de trámite, más enfocado para aquellos jugadores que no han gozado de un excesivo protagonismo en las primeras dos jornadas que otra cosa. La clasificación a octavos también permitirá a España gozar de diez días de descanso activo para preparar la eliminatoria ante uno de los mejores terceros. Tiempo suficiente para recuperar el estado físico de aquellos jugadores, como Laporte, que aterrizaron en Alemania con molestias físicas, o Morata y Rodri, que finalizaron con molestias el duelo ante Italia.

No obstante, más allá de intangibles favorables, España es la sensación de la Eurocopa por lo que transmite dentro del terreno de juego. Con y sin balón. Domina el tiempo y el espacio y marca el ritmo bajo el que se juega. Valga la reflexión de Spalletti, último seleccionador en enfrentarse a La Roja, como sentenciar las impresiones que transmite España. "Todos queremos jugar como ellos. Llevan años practicando un fútbol de gran nivel".

Los de Luis de la Fuente son el equipo más luminoso de una Eurocopa que ha cumplido una semana de vida y en la que solo la contundencia de Alemania puede equiparar el fútbol desplegado por España. La presión alta, solidez defensiva, el doble pivote formado por Fabián Ruiz y Rodri, la irrupción de Cucurella y la electricidad de Lamine Yamal y Nico Williams son los matices que convierten al combinado nacional en favorito para llegar a Berlín.

Morata celebra el gol de España contra Italia. REUTERS

España fue la primera selección que sacó el billete a octavos como primera de grupo a falta de una jornada, pero no la única. La Portugal de Roberto Martínez, seleccionador español, también ha convertido su último choque en un trámite tras vencer a Turquía en un partido que no contó con demasiada historia porque no hubo rival. O al menos no lo suficiente.

El cuadro otomano, a merced de lo que marcara la ruleta rusa entre su atrevido ataque y descuidada defensa, se diluyó en el mar ofensivo de una Portugal que se reencontró con las sensaciones después del dubitativo inicio de Eurocopa contra la República Checa.

Los jugadores de Portugal celebran el gol de Bruno Fernandes antes Turquía.

A esta selección, la que está construyendo Roberto Martínez, le sobra tiempo y faltan urgencias. "Necesitamos creer, es importante. Necesitamos soñar. Si no soñamos, es difícil tener éxito en el fútbol. Pero también tenemos la responsabilidad de jugar bien", explica el técnico catalán. Cuyo equipo cerró de manera impecable la fase de clasificación a la Eurocopa. Diez partidos saldados con diez victorias, 36 tantos a favor y únicamente dos en contra.

La mejor preparación de la historia lusa a un gran torneo estuvo cimentada en la amalgama de jóvenes talentos y veteranos experimentados que junta en su combinado. Antonio Silva y Joao Neves integran ese primer intangible. Entre los dos (20 y 19) suman la edad de Cristiano (39) y se han ganado un hueco con Portugal tras ser imprescindibles en el Benfica. "Nació para jugar al fútbol y para la selección. Vi a un jugador natural que está disfrutando cada minuto. Tiene potencial de clase mundial", aseguró Roberto Martínez cuando vio jugar a Neves.

Dulce transición lusa

Además del mencionado Neves, el defensa central de 21 años Gonçalo Inacio y el extremo derecho del Oporto, Francisco Conçeicao, de 21, han debutado como internacionales con el nuevo entrenador que ha sostenido la base con Cristiano y Pepe. "Crear una nueva generación necesita los máximos referentes del presente y del pasado. Cristiano es el capitán y está plenamente comprometido para ayudar a todos. Repito: es compromiso y actitud. Tenemos jugadores de generaciones diferentes y esos dos caminos que menciona van ligados", analiza.

Alemania es la tercera y última selección clasificada por el momento. Su pegada ha cautivado a una afición entregada. No obstante, todavía no tiene asegurada la primera plaza. Ese privilegio únicamente lo tienen sellado España y Portugal, la 'excepción ibérica' de la Eurocopa.