Suiza - Alemania, Eurocopa: horario y dónde ver por TV el partido de la fase de grupos

Alemania salta al ruedo por última vez en esta fase de grupos de su Eurocopa. Se mide a Suiza, que marcha segunda, y una victoria o el empate daría a los germanos el pase a los octavos de final como primeros. Escocia y Hungría se miden el otro encuentro que cierra el grupo A.

Acabar en la primera posición o en la segunda no es ninguna tontería para Alemania. A veces, hay que hacer cálculos para encontrar el camino más despejado posible hacia el título. Y, a priori, la diferencia es grande. El líder del grupo A, probablemente se enfrente a Dinamarca o a Eslovenia en la siguiente fase. Sin embargo, el segundo clasificado, se podría cruzar con Italia.

Y ahí entra la duda de Nagelsmann con Suiza al acecho. El combinado helvético, con cuatro puntos, arrebataría a Alemania el liderato con una victoria. Por eso, el entrenador germano debe decidir entre jugar con la maquinaría que hasta ahora ha funcionado como un auténtico reloj o apostar por nombres diferentes para dar descanso a figuras clave como Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, Antonio Rüdiger o Florian Wirtz.

Después de ganar 1-3 a Hungría y de empatar 1-1 con Escocia, los hombres de Murat Yakin acarician los octavos de final. Con cuatro puntos, sería una sorpresa no alcanzar la siguiente fase, pero no está todo escrito y aún puede pasar de todo. Incluso terminar en la primera posición, un premio que sería grandioso para un grupo de jugadores que quiere alargar el prestigio de la mejor generación que nunca ha tenido el país centroeuropeo.



Yakin deberá meditar si volver a dar entrada en el once a Shaqiri, suplente en la puesta en escena de Suiza pero titular en el segundo partido. El jugador del Chicago Fire completó un partidazo que coronó con un gol espectacular con el que seguramente se ganó otros noventa minutos ante Alemania. Con una fractura en la nariz, seguramente repita Schär en el centro de la defensa, mientras que Zakaria y Zuber ya se han recuperado de sus lesiones, aunque seguramente no comparezcan hasta los octavos de final.

¿Cuándo se juega el partido de Eurocopa entre Suiza y Alemania?

El partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa entre Suiza y Alemania se disputa este domingo 23 de junio en el Frankfurt Arena (o Deutsche Bank Park), de la ciudad de Fráncfort. El choque se juega a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 14:00 y en Argentina las 17:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de Eurocopa entre Suiza y Alemania?

El encuentro entre el combinado suizo y la selección alemana se disputa en el Frankfurt Arena (o Deutsche Bank Park), en la ciudad alemana de Fráncfort. Un feudo con capacidad para 48 500 espectadores que habitualmente acoge los partidos del Eintracht Frankfurt.

¿Dónde se podrá ver por TV el partido de Eurocopa entre Suiza y Alemania?

Este partido de la Eurocopa 2024 entre Suiza y Alemania podrá verse en televisión a través de La 1 y su plataforma online RTVE Play. La televisión pública española tiene los derechos para retransmitir en directo esta edición completa del torneo continental.

Además, se podrá seguir el Suiza - Alemania a través de la retransmisión minuto a minuto de EL ESPAÑOL.