Portugal logra un convincente triunfo sobre Turquía que sella su billete a octavos de final de la Eurocopa

Turquía

Portugal

No hubo demasiada historia porque no hubo rival. O al menos no lo suficiente. Turquía, a merced de lo que marcara la ruleta entre su atrevido ataque y descuidada defensa, se diluyó en el mar ofensivo de una Portugal que se reencontró con las sensaciones tras un inicio de Eurocopa dubitativo contra la República Checa. [Así hemos vivido la victoria de Portugal ante Turquía]

A esta selección, la que está construyendo Roberto Martínez, le sobra tiempo y faltan urgencias. Los suyos aguantaron el ímpetu inicial de una Turquía que jugaba de local en el marcador y en grada, donde sus aficionados abarrotaban el estadio de Dortmund. Portugal aguantó primero y se impuso sin despeinarse después para pasar por encima y certificar el billete a octavos de final como primeros de grupo.

A lo largo de los últimos años la selección turca ha sido asiduas en las quinielas a combinado revelación. Buscaron con la llegada de Montella trasladar las expectativas a la práctica, pero todavía les falta para dar ese paso necesario a la hora de competir contra equipos mayores. Lo intentaron los otomanos que iniciaron sin magia sobre le terreno de juego, se había quedado en el banquillo.

Güler no partió en el once titular. Unas pequeñas molestias fueron las culpables. En cualquier caso el inicio de partido de Turquía fue vigoroso y hablaríamos de otro guion de partido si Akturkoglu no se hubiera enredado tras ganarle la espalda a Cancelo. O si Diogo Costa no hubiera sacado el pie a tiempo en otra acción. En cualquier caso, no golpearon los otomanos, mientras que sí lo hicieron los lusos.

Leao se prolongó por banda izquierda y su centro, al que no llegó Cristiano, si encontró receptor en los pies de un Bernardo Silva que fusiló con precisión. El del City, con libertad de movimientos, pisaba continuamente el área turca. Era un dolor constante para Kadioglu y Akaydin. Incluso su sola presencia provoca descortocircuitos en el cableado defensivo de Montella.

Porque una posesión tranquila, acabó en gol después de que Akydin decidiera retrasar a su guardemeta cuando se encontraba fuera de su marco. Ya tenemos oficialmente el gol tonto de esta Eurocopa. Fue una losa muy pesada para una Turquía diluida y a la que Montella trató de reanimar introduciendo a Yazici durante el paso por la caseta. Pero lo que llegó fue la sentencia.

Bruno Fernandes aprovechó el regalo de Cristiano para rematar a placer. El futbolista del Al Nassr mostró una faceta poco vista a lo largo de su carrera. Se movió entre líneas y combinó ppor dentro con Bernardo y Bruno. De uno de esos movimiento nació el tercer gol que le convierte con siete pases de gol en el máximo asistente de la historia de la Eurocopas. En Cristiano evoluciona su manera de juego, pero la voracidad para batir récords permanece.

Con todo el pescado vendido, Montella decidió dar entrada a un Güler ovacionado por el estadio. Fueron veinte minutos, poco tiempo, para su duelo intergeneracional con Cristiano Ronaldo. Deberá esperar para ser más extenso. De momento, uno ya está en octavos, el otro se jugará el billete contra la República Checa en la última jornada.