Ni a octavos ni a la final: esta es la ronda hasta la que llegará España en la Eurocopa según la mayoría de la afición

España disputa estos días la Eurocopa. Como cada cuatro años, las mejores selecciones del Viejo Continente se miden frente a frente para decidir al nuevo campeón. Los de Luis de la Fuente, aunque dejaron atrás hace tiempo los triunfos de los años 2008 y 2012, confían en hacer un buen torneo y pelear por el título el próximo 14 de julio en Berlín.

Sin embargo, no será sencillo, ya que enfrente habrá selecciones tan fuertes como la Francia de Kylian Mbappé, la Inglaterra de Jude Bellingham, la Alemania de Toni Kroos o la Portugal de Cristiano Ronaldo. Estas son, a priori, las cuatro plantillas más fuertes de toda la Eurocopa.

Y justo tras ellas se sitúa España, con jugadores como Rodri, Pedri o Morata como referentes y con la esperanza de que jóvenes promesas como Nico Williams o Lamine Yamal conduzcan al combinado nacional a un buen resultado. Sin embargo, la afición no confía del todo en estos jugadores y es que según una encuesta elaborada por Marathonbet España, los seguidores de la Selección no ven a los de De la Fuente levantando el título en una amplia mayoría.

¿Hasta dónde llegará España?

España es una de las selecciones favoritas para ganar la Eurocopa. Sin embargo, parece que la afición no las tiene todas consigo. Según los datos de la gran encuesta realizada por Marathonbet España, el 70% de los españoles creen que la Selección se meterá entre los ocho mejores del torneo. Sin embargo, a partir de ahí, se topará con la tradicional barrera de cuartos.

Para buena parte de la afición nacional, la histórica frontera de los cuartos de final se llevará buena parte de los sueños del equipo de Luis de la Fuente. Mientras que el pase a cuartos es una opción mayoritaria, el puesto en semifinales está mucho más en duda. Solo el 32% de los encuestados cree que España se colará entre los cuatro mejores del torneo.

Una reducción muy considerable y es que dos de cada tres españoles no ven a los de De la Fuente luchando por un puesto en la final. Una buena muestra de que las previsiones no son las mejores, pero que también puede ser una buena prueba de motivación para el combinado nacional.

"Puede haber ciertas dudas sobre la convocatoria o el entrenador, pero es evidente que los aficionados se 'enchufan' durante los días previos a un torneo de este calibre", explican los responsables de estudios analíticos de Marathonbet España. Aunque las previsiones generales son buenas y se espera un gran resultado, no tener un jugador decisivo del nivel de Griezmann o Harry Kane es fundamental para la mayoría de los votantes.

Luis De la Fuente, en el debut de España en la Eurocopa 2024 Reuters

Lo que no espera la afición es un gran fracaso ya que menos de un 6% de cree que no se superará la fase de grupos, donde España se enfrenta a Croacia (3-0), Italia y Albania. Pese a haber caído en el 'grupo de la muerte', el actual formato del torneo – donde hasta cuatro terceros pasan de ronda – hace muy difícil que España no alcance al menos la segunda fase.

El 25% de los encuestados cree que la Selección no superará los octavos de final y casi un 37% se decanta porque volverá la maldición de los cuartos de final (como en las ediciones de 1996 y del 2000). Repetir semifinales por cuarta vez en los últimos cinco torneos es la apuesta del 18,3% de los encuestados, mientras que el 14% de ellos ve a Carvajal, Rodri y compañía en la final de Berlín del próximo 14 de julio. Por lo tanto, prácticamente uno de cada tres aficionados sitúa a la Selección entre los cuatro mejores.

Adiós al Tiki-Taka

Una de las grandes preguntas cuando España llega a estos torneos es el futuro del combinado nacional y cómo se desarrollará su participación. La Selección tiene una serie de factores que permiten identificar rápidamente al combinado de Luis de la Fuente. Uno de ellos es su juego.

Desde los años 2007 y 2008, cuando Luis Aragonés decidió cambiar el estilo de España para apostar por el fútbol de posesión que tan bien dominaban jugadores como Xabi Alonso, Iniesta, Silva o Xavi Hernández, la Selección ha pasado a jugar a lo largo de los años de una misma forma.

En sus inicios, este sistema traía muchos éxitos como las Euros de 2008 y 2012 o el Mundial de 2010. Sin embargo, desde hace un tiempo, el fútbol de toque no se traduce en títulos y eso ha provocado que la mayor parte de la afición se desencante. Por ello, ahora más del 60% apuesta por el resultado, es decir, por ganar, sea como sea.

Esta es la forma que tiene la afición de decirle adiós al tiki-taka y hola a los goles a favor que garanticen sumar puntos y quemar rondas. Para esta Euro, casi un 65% de los seguidores nacionales valoran los triunfos por encima de la forma de jugar. En el debut europeo, saldado con victoria ante Croacia, España perdió la posesión por primera vez en 10 años ante algún rival. Esta circunstancia ha provocado que muchos aficionados clamen ya por un cambio de estilo.

Rodri y Fabián Ruiz, con la Selección en la Eurocopa Reuters

"¿Estilo? El que te lleve a ganar". Esto decía el centrocampista Rodri Hernández, uno de los capitales de esta Selección, cuando le preguntaban en rueda de prensa, alineándose así con dos tercios de los encuestados. Los votos indican que las mujeres (38%) le dan mayor valor a la belleza que los hombres (33%).

Esta circunstancia afecta directamente al entrenador, quien debe gestionar la presión de apostar por el resultado a cualquier precio o intentar llegar a él a través del estilo. De momento, Luis de la Fuente no genera una gran confianza por su falta de éxitos previos.

El 54,2% de los seguidores no están seguros de que Luis de la Fuente sea la opción ideal para que la Selección logre sus éxitos. Eso sí, se valora positivamente su conocimiento de los jugadores y su experiencia dentro de la RFEF.