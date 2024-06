Zubimendi y las opciones de España en la Eurocopa: "Seguimos en nuestra línea que es ganar el torneo"

La selección española cuenta los días para su segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa. Los de Luis de la Fuente debutaron con victoria frente a Croacia y ya piensan en su duelo ante Italia de este jueves.

Tras el entrenamiento de preparación, Martín Zubimendi habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación para valorar el momento del equipo, así como sus sensaciones ante los italianos y su rol dentro de la Selección.

También quiso hablar de su rol dentro de la Selección y sobre ser suplente de Rodri Hernández. "Tengo que aportar todo lo que pueda desde donde me toque", afirmó el centrocampista vasco.

Ambiente tras ganar a Croacia

"Lo mismo. La confianza venía ya de antes. Este primer partido da tranquilidad, pero sin perder la perspectiva".

Favoritismo

"No te puedo decir. Aquí vivimos en una burbuja. Prefiero no leer mucho. Nosotros en la misma línea: ganar la Eurocopa".

Mejores de la Eurocopa

"Los primeros partidos tampoco sirven de nada. No he visto gran fútbol, pero las favoritas han sacado sus partidos adelante".

Estado del césped

"Vimos el partido y alguno comentó que estaba un pelín seco. El césped condiciona a los dos equipos. Nunca a uno solo. Ningún problema con ello".

Su futuro

"Busco el beneficio del equipo, no en lo que yo pueda ganar con esta Eurocopa. No es mi pensamiento".

Rodri Hernández

"Soy consciente de dónde estoy, dónde vengo, qué jugadores tengo delante. Le está tocando jugar a él. Si no es el mejor, es de los mejores mediocampistas del mundo. Cuando me toque estar, trataré estar al 100%".

Italia

"Ese carácter competitivo lo cumplen. Puede jugar también a tener el balón. Son muy versátiles y tienen poderío en las áreas".

Ninguna mujer arbitrando

"No tenía ese dato. No tengo una opinión clara sobre eso. No sé cómo escogen a los árbitros, me imagino que será por el nivel más allá del género. Pero como no sé, no puedo opinar".

Su rol en la Selección

"Rodri es el mejor del mundo en su posición. Tengo que aportar todo lo que pueda desde donde me toque. Cuando llegue la oportunidad, hacer todo lo que pueda. Una Eurocopa no es para centrarse en lo individual".