Portugal obra la remontada en el tiempo añadido ante la República Checa en un discreto debut en la Eurocopa

Portugal

R. Checa

Portugal tampoco asusta. Consiguió arrancar con buen pie la Eurocopa y se llevó la victoria en su debut ante la República Checa, es cierto, pero a tenor de lo visto el combinado de Roberto Martínez tiene mucho que mejorar para ser catalogado como uno de los grandes 'cocos' del torneo. [Así vivimos la victoria de Portugal ante la República Checa]

Seguramente, con el paso del tiempo y según avance esta Eurocopa, las prestaciones de la selección portuguesa irán creciendo. Al menos eso se espera, y de hecho no será muy complicado después de ver una imagen preocupante que ya le ha costado el primer susto a las primeras de cambio, pero tiene trabajo por delante.

Un gol de Conceiçao en el minuto 92, cuando ya casi los checos celebraban el empate y su primer punto en la competición, salvó a una gris Portugal que encontró una vez más en Cristiano Ronaldo a su mejor futbolista. Tan sólo el ex del Real Madrid fue capaz de generar peligro claro, aunque se quedó sin el premio del gol. Los lusos, en cualquier caso, ya tienen sus primeros tres puntos y eso es lo único que interesa.

Muy previsible

Plana. Así se puede catalogar la primera mitad. Una República Checa a la que le valía con no sufrir y hasta firmaba el empate desde el segundo cero, y una Portugal a la que le faltaba vértigo en sus posesiones y que ni mucho menos se iba a volver loca en los primeros minutos de la Eurocopa.

Los años avanzan, las Eurocopas se suceden, pero parece que existe alguien resistente al paso del tiempo. Ese es Cristiano Ronaldo, que a sus 39 años fue el primero en mirar a la portería contraria y en cabecear, aunque fue lejos de su objetivo.

El remate de Cristiano Ronaldo ante la República Checa. REUTERS

El guion de la primera parte fue claro. Los lusos se hicieron pronto con la posesión del balón, de una manera exagerada además, pero no encontraron la manera de aprovechar esta situación. La circulación del balón fue demasiado lenta, las retenciones de Leao exageradas y ni Bernardo Silva, ni Vitinha, ni Bruno Fernandes fueron capaces de mover al equipo como necesitaba.

Precisamente un centro de Bruno Fernandes estuvo a punto de combinar con Leao, pero ni tirándose al suelo buscando meter la puntera fue capaz el delantero de conectar con ese balón que olía a gol. La más clara llegó pasada la media hora de juego en las botas del de siempre. Cristiano Ronaldo tiró un desmarque de fantasía a la espalda de la defensa, se plantó mano a mano pero apareció Stanek para hacerse grande y sacar una mano prodigiosa.

Cristiano Ronaldo se lamenta. REUTERS

Estaba siendo el mejor el ex del Real Madrid, que además conectó poco después con Vitinha con un taconazo. En esta ocasión fue el centrocampista el que no aprovechó el gesto técnico, porque no pudo rematar con claridad.

Todavía hubo tiempo para una ocasión más para los lusos, de nuevo obra de Cristiano Ronaldo. Esta vez desde dentro del área y a la media vuelta obligó de nuevo a intervenir a Stanek, que parecía un muro esta noche.

La sorpresa

La película no cambió tras el paso por los vestuarios. La segunda parte parecía ser una prolongación de la primera, con Portugal mareando el balón de un lado al otro sin hacer demasiado daño, y con una República Checa inofensiva pero que tampoco sufría en defensa.

Estaban cómodos los checos, pero más lo iban a estar cuando Provod dio la sorpresa. El centrocampista se sacó de la chistera un derechazo precioso al palo largo y desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Diogo Costa. Ajustó a la perfección el punto de mira el checo para poner patas arriba el partido.

Aquello pareció espolear a Portugal, a quien le entraron las prisas por meterle más intensidad al juego. No tardó mucho el combinado de Roberto Martínez en encontrar premio, aunque con algo de suerte. Tras un cabezazo de Nuno Mendes el balón tocó en Hranac y el central checo se introdujo el balón en su propia portería para restablecer el empate. Vuelta a empezar.

Provod celebra su gol ante Portugal. REUTERS

Todavía quedaba tiempo para que sucedieran cosas. La República Checa estuvo a punto de volver a ponerse por delante con un tiro de Soucek que se fue fuera, y quien logró marcar fue Portugal. Jota aprovechó el rechace de un cabezazo al poste de Cristiano Ronaldo para marcar, pero CR7 estaba previamente en fuera de juego y el VAR anuló el tanto.

Todavía quedaba la traca final. Aunque no estaba siendo su mejor partido, Portugal no se iba a dar por vencida. Neto hizo diabluras por la banda izquierda y puso un centro que la defensa checa no acertó a despejar. El balón quedó muerto en el área y allí apareció Conceiçao para remachar a gol en el minuto 92. Fue el tanto decisivo que le dio a los lusos la primera victoria en esta Eurocopa 2024.

Portugal 2 - 1 República Checa

Portugal: Diogo Costa; Cancelo (Semedo, min. 90), Dalot (Inacio, min. 63), Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes (Neto, min. 90); Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha (Conçeicao, min. 90); Rafael Leao (Diogo Jota, min. 63) y Cristiano Ronaldo



República Checa: Stanek; Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Doudera; Sulc (Sevcic, min. 79), Soucek, Provod (Baral, min. 79); Kuchta (Lingr, min. 60) y Schick (Chytil, min. 60)



Goles: 0-1, min. 62: Provod; 1-1, min. 70: Hranac, en propia meta; 2-1, min. 92: Conceiçao.



Árbitro: Marco Guida (Italia). Mostró cartulina amarilla a Rafael Leao (min. 39) y a Schick (min. 57) por parte de Portugal.



Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del Grupo F de la Eurocopa de Alemania disputado en el Leipzig Stadium ante cerca de 25.000 espectadores.