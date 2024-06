Bellingham es suficiente para que Inglaterra tumbe a Serbia en su discreto debut de la Eurocopa

Serbia

El día en el que se esperaba una diferente versión de los de Southgate, Inglaterra fue la Inglaterra de siempre, la moderna. Fiel a ese nuevo librillo en el que parecen no saber ganar sin sufrir y en el que está escrito que no deben dar rienda suelta a su talento. Los three lions parecieron gatitos, solo un zarpazo, el de Bellingham, maquilla el discreto debut en la Eurocopa. [Así vivimos la victoria de Inglaterra sobre Serbia].

Serbia, que fue de menos a más a medida que avanzaba el reloj, se topó con un Jordan Pickford que terminó achicando aguas ante el ímpetu balcánico en un partido al que Bellingham llegó desde atrás. Desde atrás para rematar la pelota, envenenada tras tocar en Pavlovic, servida por Saka desde la derecha. Estrena así a su país en la Eurocopa, como también lo hizo en el pasado Mundial.

Nada había pasado en el Veltins Arena hasta que el jugador del Real Madrid conecta el cabezazo que disuelve unos planes, los serbios, que pasaban por refugiarse hasta ir entrando en calor. Aunque el jarro de agua fría arrojado por Bellingham obliga a la reacción. Stojkovic indica a Zivkovic y Kostic que se incrusten en el centro del campo para y lo que se podía intuir como una línea de cinco defensores se convierte en una de tres y dos puntas arriba, Mitrovic y Vlahovic, que batallaron con Stones y Guehi cada balón.

Alexander Arnold amaga con desempeñarse por el carril derecho, como ha hecho siempre, pero solo es un conato, es cuestión de minutos que pase a formar parte del doble pivote con Rice. Precisamente Arnold permite la primera ocasión serbia al perder un balón absurdo en cerca de su área. Mitrovic dispara desviado, igual que el centro-chut de Walker instantes después, que también había aprovechado otra pérdida de balón, esta vez de Vlahovic para volver a pisar el área balcánica.

El intercambio de golpes cesa ahí. Serbia se hace con el control, pero bajo un ritmo demoroso que no desbarata línea defensiva alguna. Kostic pide el cambio por lesión, turno de reorganización. Ilic entra en su lugar, lo que adelanta la posición de Vlahovic. Inglaterra no varía su hoja de ruta, pero sí el recorrido. Bellingham multiplica sus esfuerzos en defensa y Kane retrasa su posición para encontrar el balón que no le está llegando. Ni rastro de Foden en el nexo con el ariete del Bayern de Múnich.

Se pasa a jugar más cerca de Pickford que de Rajkovic, así que Tadic y Jovic son enviados al frente. El partido pasa a ser un correcalles, una ruleta rusa que puede caer de cualquier lado. Kane envida con un cabezazo al larguero, desviado por Rajkovic, y Vlahovic responde con un latigazo que obliga al vuelo sin motor de Jordan Pickford.

