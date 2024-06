Escocia se encomienda a Maradona: la canción de moda para la Eurocopa que arrasa entre sus fans

El Allianz Arena abre el telón esta noche de la Eurocopa 2024 con un emocionante duelo entre Alemania y Escocia. Un duelo en el que los teutones son favoritos no solo por el nivel futbolístico sino también por jugar en casa. Sin embargo, los escoceses estarán acompañados por miles de aficionados que ya están llenando las calles bávaras.

Seguramente, en las gradas del feudo del Bayern de Múnich sonará este viernes una canción que se ha hecho viral en las últimas horas. Una nueva versión de 'La Mano de Dios', la emblemática canción dedicada a Diego Armando Maradona, que esta vez tiene tintes escoceses.

Esta nueva interpretación, compuesta por el músico escocés Nick Morgan, no solo ha resonado con fuerza en Escocia, sino que también ha despertado una ola de emoción en Argentina, conectando dos culturas futbolísticas a través del legado de uno de los jugadores más icónicos de la historia.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 A ritmo de "La Mano De Dios", el NO SCOTLAND NO PARTY se ha convertido en el nuevo himno de la Tartan Army.pic.twitter.com/tcs0m7uHaT — GRADA B pro (@GradaBpro) June 13, 2024

La nueva letra, adaptada por los europeos, celebra la rica historia futbolística de Escocia y destaca figuras clave del equipo actual, como John McGinn, destacado centrocampista del Aston Villa, Andrew Robertson, dinámico lateral del Liverpool, y Steve Clark, el estratega que ha llevado a los escoceses a soñar con dar la campanada en el torneo.

"No somos Argentina, pero nosotros tenemos a John McGinn, John McGinn y Robbo en la banda, en la banda. Sin Escocia, no hay fiesta. Steven Clark’s Tartan Army. E incluso si no ganamos, ganaremos y bailaremos en Berlín, en Berlín. Sin Escocia, no hay fiesta. Steven Clark’s Tartan Army", es la traducción de la letra de la canción.

La relación de Escocia y Argentina

La simpatía entre argentinos y escoceses comenzó a forjarse en 1979, cuando la selección argentina, bajo la dirección de César Luis Menotti, viajó a Escocia para un amistoso internacional.

Años después, en el Mundial de México 1986 donde Argentina se proclamó campeona de la mano de Maradona, los escoceses vivieron el torneo como si fueran argentinos. En otras ocasiones, se ha visto a la afición escocesa cantando 'Oh Diego Maradona… sacó a los ingleses, fuera, fuera!'.

En el año 2016, varios aficionados de Escocia lucieron caretas de Diego Armando Maradona durante el clásico británico con Inglaterra en Wembley en un cruce válido por la clasificación al Mundial 2018.

Escocia, naturalmente enemiga de Inglaterra por conflicto territoriales y diplomáticos, encontró en la figura de Maradona a un verdadero vengador. Ahora, le hace un homenaje de forma indirecta en la que puede ser la canción más viral de la Eurocopa.