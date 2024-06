Cristiano Ronaldo y una reivindicación antes de la Eurocopa: "No es casualidad"

La Eurocopa es tierra de leyendas y a Cristiano Ronaldo le apasiona esa condición. En la última Euro se convirtió en el primer jugador que disputa cinco ediciones y, en cuanto ponga un pie sobre el césped de Alemania, extenderá a seis el récord histórico. Debutó en 2004, cuando Grecia le dejó a las puertas del título; estuvo presente en la de 2008, hasta cuartos de final; hasta los octavos en 2012; se quitó la espinita griega en 2016 y cayó en octavos en la última Euro.

"Estoy orgulloso de ser el primer jugador en disputar seis torneos. Estoy emocionado por esto, ya que muestra la longevidad de mi carrera. Sin embargo, es sólo un capítulo de lo que Cristiano Ronaldo ha logrado en el fútbol. Estoy feliz y me siento privilegiado de estar aquí para ayudar a la selección a alcanzar sus objetivos y, por supuesto, intentar seguir adelante y ganar, que es nuestro principal objetivo", explica al medio oficial de la UEFA.

A sus 39 años, Cristiano afronta la que debería ser su última Eurocopa, con un rol diferente a ediciones anteriores. No tiene asegurada la titularidad, pero reconoce estar preparado para aportar más allá del terreno de juego. "Año tras año, siempre estamos tratando de mejorar algunas cosas. Siempre hay espacio para mejorar. Creo que soy un jugador completo, pero siempre hay algo que puedo perfeccionar. Y, con la edad, hay cosas en las que no éramos tan buenos en el pasado y en cambio empezamos a perder algunas habilidades, por lo que es importante intentar adaptarnos. Esa es la palabra clave", comienza el capitán de Portugal.

El secreto de la longevidad

Un intangible que Cristiano considera vital para una longeva carrera deportiva. "Si un jugador quiere competir durante muchos años necesita tener una fuerte adaptabilidad y las características para esa adaptación. Eso es lo que intenté hacer. No es casualidad que haya jugado durante 20 años al más alto nivel y mantener ese rendimiento es muy difícil. Sólo con mucha dedicación y trabajo duro es posible alcanzar esos números", añade el luso.

Cristiano Ronaldo agradece el apoyo de la afición portuguesa. EFE

Ronaldo será importante dentro o fuera del terreno de juego, él está concienciado para ayudar a los más jóvenes que afrontan por primera o segunda vez un torneo que él conoce a la perfección. "Me gusta dar el ejemplo, como suelo decir. No soy de hablar mucho, pero me gusta mostrar quién soy. Y, cuando llega el momento, cuando las cosas no están bien, hay que saber cuándo hay que disciplinar a los compañeros y cuándo hay que apoyarlos. Pero cuando las cosas van bien, hay que estar con ellos y trabajar juntos. El estilo de liderazgo es muy personal, pero dentro de este equipo tenemos muchos líderes a su manera, y esa es una de las razones por las que creo que somos una gran selección".

Portugal inicia su andadura en la Eurocopa el próximo 18 de junio ante la República Checa en el Red Bull Arena, estadio del RB Leipzig. Su segunda parada será ante Turquía el sábado 22 en el Signal Iduna Park, feudo del Borussia Dortmund. Y los de Roberto Martínez cerrarán la fase de grupos el 26 de junio ante Georgia en el Veltins Arena, casa del Schalke.